La MLS lanza fuerte recordatorio a la selección de México

La decisión de Brian Gutiérrez y Obed Vargas de jugar para México y no para los Estados Unidos caló hondo en la Major League Soccer, que no dudó en hacerle un recordatorio público que no obstante que ambos jugadores defender la playera mexicana son hechura de la MLS.

Tanto Gutiérrez que juega actualmente con las Chivas en la Liga MX y Vargas con el Seattle Sounders, tuvieron actividad con la selección mayor de México la semana pasada contra Panamá en donde reafirmaron su deseo de buscar un sitio en la lista mundialista del Tricolor bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Built by MLS pic.twitter.com/EvTStN2Mdb — Major League Soccer (@MLS) January 27, 2026

Por esa razón y en aras de la rivalidad que ha crecido enormidades entre México y Estados Unidos, la Liga del fútbol de las barras y las estrellas mando un recordatorio en sus redes sociales de que ambos jugadores son hechos en la Major League Soccer (MLS).

De inmediato la reacción no se hizo esperar entre usuarios mexicanos, en su mayoría resaltaron que al final de cuentas ambos jugadores decidieron defender la playera mexicana que la norteamericana generando la reacción de los estadounidenses.

Los números de ambos jugadores

Brian Gutiérrez participó en 74 minutos con la selección de México en el duelo contra Panamá y Bolivia, donde el exjugador del Chicago Fire apareció como titular, pero solo jugó 57 minutos contra los canaleros y 17 contra los sudamericanos.

Mientras que Obed Vargas jugó también 57 minutos contra Panamá, pero no obstante su sólida actuación contra los centroamericanos no tuvo participación contra Bolivia, pero el mediocampista del Seattle Sounders es el jugador que más actividad ha tenido con la selección mayor.

Su trayectoria

Brian Gutiérrez, de solamente 22 años de edad, sin duda es una hechura de la Major League Soccer desde sus inicios en la academia de Chicago Fire a partir de los 11 años de edad, donde tuvo ya la satisfacción de poder haber anotado un gol con el equipo que lo vio crecer en un duelo contra Orlando City.

Con el equipo de la ciudad de los vientos disputó 164 partidos bajo las órdenes del técnico Gregg Berhalter, donde marcó 21 goles y 25 asistencias, siendo mediocampista ofensivo en una posición donde esperar ser de utilidad para el técnico nacional

Por su trayectoria, Gutiérrez aceptó una oferta para jugar con las Chivas, donde de a poco se ha vuelto un elemento importante en el esquema de Gabriel Milito. Y a pesar de ser convocado para la Liga de Naciones de Concacaf 2025 por Mauricio Pochettino, decidió hacer el ‘One Time Switch’ y representar los colores de México.

TSSSS… EL DARDO DE LA MLS 🔥🔥



La cuenta de X de la liga estadounidense publicó una foto de Obed Vargas y Brian Gutiérrez con el mensaje:



"Construidos por la MLS" pic.twitter.com/rVHYkMDhRE — Futbol Picante (@futpicante) January 27, 2026

Obed Vargas también se formó en los Estados Unidos con la academia de Seattle y a sus 19 años ya había disputado más de 100 juegos en la MLS y entre sus más recientes reconocimientos fue anular a Lionel Messi en la final de la Leagues Cup donde el cuadro del estado de Washington se impuso 3-0 a Inter Miami.

Seguir leyendo:

– Obed Vargas confesó haber rechazado oferta del América para jugar en Europa

– Brian Gutiérrez y el sentimiento mexicano en Chivas y en el Tricolor

– México venció a Panamá con lo justo 1-0 en un Tricolor con más oscuros que claros







