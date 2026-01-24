Brian Gutiérrez y el sentimiento mexicano en Chivas y en el Tricolor

Una de las decisiones más importantes en el entorno de la selección de México fue la presencia de los jugadores mexicoamericanos en el duelo contra Panamá y uno de ellos como Brian Gutiérrez no tuvo reparo de resaltar el sentido de orgullo y pertenencia de haberse colocado la playera del Tricolor.

Precisamente el mediocampista de Chivas que junto con Richard Ledezma comparten los mismos colores en la Liga MX y Obed Vargas del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) dieron un paso adelante en preferir a México por encima de Estados Unidos donde radican su familia.

Bien por Brian Gutiérrez 🇲🇽👊🏻



Si llegas a Chivas, es para representar a México. En tu club y en tu selección.



"Tienes que ser mexicano para jugar con las Chivas"



pic.twitter.com/qYH4ehmuB2 — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) January 23, 2026

El objetivo, representar a la escuadra azteca en el próximo Mundial y el primer paso lo dieron contra Panamá, donde precisamente Brian Gutiérrez dijo al finalizar de sumar sus primeros minutos con la casaca verde que el sentimiento mexicano se vive en la selección y en las Chivas, precisamente por lo cual prefirió defender los colores del Rebaño Sagrado por encima de las ofertas del América y Monterrey.

Sobre su debut con México, Brian expuso: ““Muy contento, muy feliz, como dije, creo que unas buenas sensaciones, buenos inicios y voy por más. Siempre he querido jugar con la Selección Mexicana y ahora solo hay que seguir adelante”.

Sobre el sentimiento de ponerse la playera verde y jugar para Chivas por encima de ofertas del América y Monterrey: “Jugar con Chivas fue mi decisión ahí porque son puros mexicanos. Cuando yo estaba con Chivas yo estaba 100% con México. Lo que representa a Chivas es 100% mexicano y tienes que ser mexicano para jugar con las Chivas”.

#LosDeporterosMX | Luego del partido de preparación entre México y Panamá, el Vasco Aguirre habló de Richy Ledezma, Brian Gutiérrez y Obed Vargas, seleccionados jóvenes que iniciaron el partido y de quienes aseguró que tienen tiempo para trabajar, abriendo la puerta a un cambio… pic.twitter.com/RhMQxRfwaT — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) January 23, 2026

Lo mejor de la noche sobre Brian Gutiérrez, Richard Ledezma y Obed Vargas fueron las palabras y elogios del técnico Javier Aguirre: “Brian Gutiérrez, Richard Ledezma y Obed también, tres chicos que nacieron en Estados Unidos, pero que prefirieron ser mexicanos o jugar para México y solo por ese motivo merecen todo mi respeto. Luego han jugado bien en sus equipos y merecían hoy iniciar y los tres aguantaron bien, no desentonaron; definitivamente estoy contento, tienen mucho futuro”.

Críticas a Brian por no saberse el himno de México

Brian Gutiérrez no se podía ir limpio de críticas, sobre todo después de que en la transmisión del partido contra Panamá se vio claramente que el jugador mexicoamericano no se supo algunos pasajes del himno de México, pero es normal, si toda su vida desde que nació en Berwyn, Illinois, Estados Unidos, el 17 de junio de 2003 ha vivido toda su vida en la Unión América.

Los ponen a representar al país y ni si quiera se saben el himno nacional.



Lamentable lo de Brian Gutiérrez. pic.twitter.com/h7ES4G7dTJ — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) January 23, 2026

Cosas sin importancia, pues al final decidieron defender la playera de la selección del país de donde son originarios sus padres y espera ser uno de los convocados al Mundial 2026.

