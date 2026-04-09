Tigres le pega a Seattle Sounders 2-0, pero la moneda está en el aire

Los Tigres gestionaron una victoria de 2-0 sobre Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final de la Concachampions en donde parece un marcador definitivo, pero de acuerdo a la rivalidad entre equipos de la Liga MX con los de la Major League Soccer (MLS) todo puede pasar la próxima semana.

Un triunfo con goles de Ozziel Herrera y uno en su propia portería de Jackson Ragen que le permitirá a la escuadra dirigida por el argentino Guido Pizarro poder manejar el encuentro de la próxima semana en el estado de Washington, donde el Sounders tendrá que echar todas las papas al fuego para buscar arrebatar el boleto a los mexicanos.

¡Un toque sutil que rompe el cero en El Volcán! pic.twitter.com/ztIxkE0CE3 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

Realmente Tigres encontró la victoria más por la casualidad que por un mejor estilo, sobre todo porque en la posesión de la pelota estuvieron abajo que el Sounders con un 46 por ciento, provocando que los norteamericanos tuvieran más tranquilidad que la que se esperaba, inclusive con un penal que desaprovecharon los felinos cuando Ángel Correa falló en forma increíble un penal generado por la insistencia de Diego Lainez que por una mejor exposición en la cancha.

Tigres con César Araújo tuvo la primera oportunidad al minuto 17, con un disparo desde fuera del área que para su mala fortuna, el portero Stefan Frei se lanzó bien para evitar el gol y mantener en el juego a su escuadra.

Sounders quiso mostrar una cara agresiva y no esperar a ser consumido por el rival, teniendo inclusive la oportunidad de anotar cuando el brasileño Rómulo se resbaló y le permitieron a Paul Arriola estar perfilado para definir, pero el disparo fue detenido por Nahuel Guzmán que mantuvo el 0-0 en el minuto 28.

¡Nahuel salva a los Tigres en la línea! 🤯 pic.twitter.com/92V8RKXZpD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

En dicha acción Tigres respondió con fuerza en un contragolpe que Ozziel Herrera se fue al frente para recortar y mandar un disparo cruzado que fue bien controlado por el portero Frei para mantener el empate sin goles.

Despúés Diego Lainez recibió un pisotón dentro del área que dio paso a un penal, pero el argentino Ángel Correa lo fue a depositar a las tribunas echando a perder la gran oportunidad de abrir el marcador y poner en camino de la victoria a su equipo.

Tigres no bajó los brazos y aunque su presión no fue tan agobiante, si les permitió anotar el primer gol en una acción de Ozziel Herrera que en el minuto 51 por la banda izquierda mandó un disparo de derecha a segundo palo en un golazo que puso a los felinos arriba 1-0 después de recibir un pase de taconcito y que Ozziel con gran clase cuchareó el esférico para anidarlo en las redes.

Luego Nahuel mantuvo a su escuadra con el oxígeno en los pulmones cuando al minuto 62 en un disparo a quemarropa de Rothrock en el área chica aguantó bien para tapar el disparo prácticamente en la línea.

¡Tigres anota el 2-0! 🐯 pic.twitter.com/ULcLG8DrNR — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

Joaquim hizo el segundo gol de los regios al minuto 75, en un tiro de esquina que se repitió y Brunetta lo puso exacto para que el defensor brasileño rematara de cabeza en el primer palo, aunque se acreditó como autogol de Jackson Ragen.

Ahora Tigres pagará la visita el próximo miércoles 15 de abril en el Lumen Field, con la ventaja de dos goles que parece definitiva, pero con un rendimiento tan bipolar como los felinos todo puede pasar en la costa oeste la semana entrante.

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