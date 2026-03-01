Tigres se despojó de siete años de dominio americanista con goleada 1-4

Los Tigres de la UANL llegaron a la casa del América con la firme intención de ponerle a peso las castañas y dejar atrás un dominio total del cuadro americanista sobe sus colores y con un triunfo contundente de 1-4 dejaron atrás una racha negativa de siete años de no sumar triunfos sobre las llamadas Aguilas.

La última victoria de los felinos en tierra de las Águilas fue en el duelo de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2019 en el estadio Azteca donde los felinos se impusieron 1-2 con goles del ahora técnico, el argentino Guido Pizarro y del francés André Pierre Gignac, mientras que por los americanistas anotó el paraguayo Richard Sánchez.

Los felinos no solo le ganaron al América, lo bailaron, lo pasearon y el marcador de dos goles quedó corto ante el nivel mostrado en este partido, y es que las ausencias le pesan al conjunto de Coapa y eso hace que sea irreconocible, nada queda de aquel equipo tricampeón.

¡PENAL PARA LOS TIGRES! ❌🔥 Barrida imprudente de Reyes y Brunetta no falla desde los once pasos ⚽



La actuación del América fue muy deficiente y todo empezó desde los primeros minutos cuando Israel Reyes cometió falta sobre Ángel Correa y su compatriota Juan Brunetta para colocar el 1-0.

Tigres fue labrando un juego perfecto aprovechando las debilidades defensivas del América y para muestra la manera en la que tejieron el segundo gol que fue obra de Jesús Angulo que de ‘taquito’ mandó guardar el esférico.

América no hizo nada en toda la primera parte, Nahuel pudo ver el partido tranquilo porque los de Andre Jardine no tuvieron ni un solo disparo al arco del argentino y eso provocó que la afición despidiera a su equipo entre sonoros abucheos.

¡GOL DE LOS TIGRES! Dávila se quedó colgado y Angulo solo tuvo que tocarla para poner el 0-2 🐯🔥



En la segunda parte el América tuvo un poco mas de protagonismo, Brian Rodríguez se echó el equipo al hombro y fue el único de todos los azulcremas que intentó algo diferente y que buscó contagiar a sus compañeros, pero estos estaban en otro canal.

Brian Rodríguez uvo su recompensa al marcar el único tanto de las Águilas en el encuentro. Rodríguez aprovechó un error defensivo para irse solo frente a Nahuel y cruzarlo y recortar la distancia en el marcador.

Poco le duró el gusto al América de recortar en el marcador porque en la siguiente jugada Ángel Correa puso el tercero en la frente de los azulcremas. El estadio enmudeció y descargó contra Nahuel que se burló de la tribuna.

🚨 ¡MINUTOS DE LOCURA! 😱🔥 ¡Brian Rodríguez descontó con un GOLAZO pero Ángel Correa metió el tercero de los Tigres un minuto después! 💥⚽



El juego se calentó demasiado, primero un conato descargó contra bronca donde se fue expulsado el preparador físico de América y luego una dura entrada de Lima que acababa de entrar y que se fue expulsado.

¡Esto ya es goleada! 😫😱 Doblete de Ángel Correa ¡Doblete del Campeón del Mundo! ⚽🔥



Ya con un hombre menos en los últimos minutos el América sufrió demasiado y fue entonces que apareció el doblete de Correa para ponerle la cereza en el pastel a esta goleada.

