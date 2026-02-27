Denuncian que Tigres habría amañado una final que perdieron en la Liga MX

Con menos de una veintena de partidos en la Liga MX, el exmediocampista Jorge Jonathan Espericueta, soltó una peligrosa teoria de que en su paso por los Tigres de la UANL en el torneo Clausura 2017, el equipo adversario les llevó un bono importante antes de doblegarlos en la gran final.

Espericueta con su declaración en un pódcast donde estuvo de invitado lanzó dicha declaración refiriéndose a la gran final entre Chivas contra Tigres donde el cuadro felino fue doblegado por el Rebaño Sagrado que terminó imponiéndose bajo el mando del técnico argentino Matías Almeyda.

Tsssssssss ¿ya vieron a Espericueta diciendo que cuando él estaba en Tigres, un equipo les dio una “bonificación” para dejarse ganar la final?



Los años que Espericueta jugó en Tigres coinciden con la última vez que Chivas, “los que no son corruptos” salieron campeón. 😬 pic.twitter.com/SA62goB3Yb — ×͜× Oski 😘,🪩 (@ohcaar) February 27, 2026

“Me tocó un equipo dentro del futbol que yo estando en Tigres nos dio una bonificación y ya luego nos ganó un final muy muy importante”, dijo el jugador que fue una gran figura en el Mundial 2017 bajo el mando de Raúl Gutiérrez, pero que en el máximo circuito pasó de noche.

La declaración del exjugador del Atlético San Luis, Puebla y Tigres de la UANL generó diveras reacciones, aduciendo que se podría tratar de la final contra las Chivas,cuando militó en Tigres o contra el River Plate de Argentina en la Copa Libertadores.

El jugador mexicano estuvo en la plantilla felina del 2015 al 2017. Durante su estancia, el cuadro de San Nicolás de los Garza cayó en cuatro finales: 2017 contra Chivas en Liga MX, 2016 Concacaf contra el América, 2017 Concacaf contra Pachuca y 2015 Libertadores contra América.

Las declaraciones de Espericueta parecen frases lanzadas al aire, sobre todo porque no presentó evidencias de estos supuestos amaños en los momentos en que el fútbol de México se ha visto envuelto y que tantos problemas ha generado en los últimos años.

Pese a que no hay nada que pueda comprobar que las palabras de Espericueta son reales, las situaciones recientes donde equipos y atletas se vieron asociados con sistemas de apuestas, hacen que no suene ‘descabellada’ la versión del regiomontano.

Que final será ? https://t.co/TSkhOUavW2 — Jonathan Espericueta (@Espericueta07) February 26, 2026

Por el momento, todo queda en palabras más, palabras menos hasta que no se emita un comunicado o declaración oficial, dejando un nuevo ‘misterio’ en la historia del futbol mexicano que se ha visto amenazado en los últimos años por la sospecha de arreglo de partidos debido a las casas de apuestas, sobre todo en las divisiones inferiores del fútbol azteca.

Seguir leyendo:

– Nicolás Ibáñez y la razón de por qué no reforzó al América

– Cruz Azul alcanzó a contratar de última hora a Nicolás Ibáñez

– Uriel Antuna estaría a un paso de ser refuerzo de los Pumas de la UNAM





