La Leagues Cup 2026 solo tendrá cuatro partidos en México

La organización de la Leagues Cup cumplirá su palabra en la edición 2026 de programar juegos en México, pero será una mínima cantidad, con apenas cuatro partidos de los 50 que consistirá la competencia y que representa apenas el diez por ciento de toda la competencia para la Liga MX.

Los equipos que tendrán esa garantía de jugar por lo menos un partido en suelo mexicano son el bicampeón Toluca, el América y los Tigres de la UANL, mientras que Cruz Azul tendrá la garantía de jugar un partido en terreno neutral y otro con menor desplazamiento, como serán Pachuca y Monterrey.

¡YA LLEGAMOS! 🇲🇽⚽️



Leagues Cup. En México. Por primera vez. 🏆



See you soon Toluca, Ciudad de México & Monterrey 🫡 pic.twitter.com/mzsjcEbgjK — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

Los equipos norteamericanos que jugarán en México son San Diego FC, Seattle Sounders, FC Dallas y Vancouver Whitecaps, en donde podría decidirse el pase a la siguiente fase de estos equipos, pues no es lo mismo jugar en suelo norteamericano que en la CDMX, Toluca y Monterrey con los Tigres de la UANL.

El resto de los 50 encuentros será en terreno norteamericano en la séptima ocasión que se celebra esta competencia con equipos de la Major League Soccer (MLS) y de la Liga MX, en donde Seattle Sounders partirá como campeón defensor y en que los equipos mexicanos buscarán romper la hegemonía de las últimas tres ediciones en que se han coronado los equipos estadounidenses.

El torneo mantendrá el mismo formato de la campaña pasada con 36 equipos, conformados por los 18 clubes de la Liga MX y los 18 mejores de la Major League Soccer (MLS), jugarán 54 partidos en la Fase Uno en nueve días de la competencia que comienza el martes 4 de agosto.

Los partidos en México

Los partidos que se jugarán en México de los 54 duelos programados serán el Toluca en el Estadio Nemesio Diez, Tigres en el Estadio Universitario y América en el Estadio Banorte, de los cuales dos se jugarán en la casa de los Diablos Rojos, mientras que el Cruz Azul tendrá la garantía de jugar en Estados Unidos en una cancha neutral y Rayados junto con Pachuca en estadios donde no tengan largas distancias para trasladarse.

América tendrá la opción de recibir a San Diego FC en la jornada 1, mientras que Toluca recibirá en la fecha 1 al campeón Seattle Sounders FC y en la fecha 3 a FC Dallas y finalmente, los Tigres recibirán en la fecha 3 al Vancouver Whitecaps.

The @MLS vs. @LigaBBVAMX rivalry is set 💥



Estos son los primeros 54 partidos de #LeaguesCup2026 que encenderán las pasiones ⚽️



2026 Schedule Release is presented by @CoorsLight 🏆 pic.twitter.com/d61t77VFyV — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 5, 2026

Los 36 equipos quedarán divididos en regiones Este y Oeste, mientras que los mejores cuatro de cada una avanzarán a la ronda de Cuartos de Final; los clubes estarán clasificados en tres divisiones “según su posición en el Ranking de Leagues Cup (División 1: puestos 1–3; División 2: puestos 4–6; División 3: puestos 7–9).

La primera fecha

La primera fecha de la Leagues Cup 2026 se jugará de la siguiente forma para los equipos de la Liga MX: Cruz Azul contra el Philadelphia Union, Atlético San Luis contra Inter Miami, Pumas contra Charlotte Fútbol Club, Pachuca con Cincinnati, FC Juárez contra Minnesota, Santos Laguna contra NYC.

Como también: Necaxa contra Chicago Fire, Xolos Tijuana contra Austin FC, Puebla contra Portland Timbers, Mazatlán contra Vancouver Whitecaps, Tigres contra Real Salt Lake, Atlas contra Columbus Crew, Nashville SC contra León, Monterrey contra Orlando City, FC Dallas contra Querétaro, Toluca contra Seattle Sounders y LAFC contra las Chivas.

Seguir leyendo:

Leagues Cup 2026: conoce los detalles del torneo que mide a la Liga MX y la MLS

– La MLS y la Liga MX estudian jugar la Leagues Cup 2026 a visitas recíprocas

-Seattle Sounders golean al Inter Miami y frustran a Messi en la final de la Leagues Cup



