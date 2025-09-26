La MLS y la Liga MX estudian jugar la Leagues Cup 2026 a visitas recíprocas

Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), confirmó que existen opciones de que la edición 2026 sufra modificaciones en su formato de competencia para incluir las visitas recíprocas y así otorgar mayor paridad en la competencia, como ha sido la queja recurrente de los equipos de la Liga MX.

Lo anterior fue confirmado por el alto directivo de la MLS Dan Garber en entrevista con David Faitelson de la cadena TUDN, quien expuso que los partidos se jugarían tanto en México como en Estados Unidos, reduciendo el margen de ventaja de los equipos norteamericanos en este torneo en donde los equipos aztecas le han restado seriedad.

El comisionado de la MLS, Don Garber, me ha dicho hoy, aquí en San Diego, que se analiza junto con Mikel Arriola jugar a futuro la Leagues Cup a visita recíproca.

“No estamos cerrados a nada”, dijo… pic.twitter.com/JcO0H4fNOq — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 26, 2025

Sobre este asunto, Faitelson publicó en sus redes sociales el comentario del comisionado de la liga norteamericana: “No estamos cerrados a nada”, lo cual abre un abanico de opciones, sobre todo después de confirmar que existen mesas de análisis con el titular de la Liga MX, Mikel Arriola.

Será en los próximos días cuando se puedan conocer más a fondo los posibles cambios y si es viable económicamente implantar las visitas recíprocas, sobre todo porque en los estadios de la Liga MX esta clase de juegos no genera mucho atractivo para los aficionados mexicanos, mientras que en la Unión America sucede lo contrario.

La metamorfosis de la Leagues Cup

Debido a toda la serie de quejas que se han generado desde la creación de la Leagues Cup, dicha competencia ha sufrido varias transformaciones como en la última edición en donde se eliminaron los grupos de tres equipos, en donde se hacía una mezcla de clubes de MLS con Liga MX, ahora solo se determinó en dos zonas una de cada Liga para clasificarse a los Cuartos de Final (4 de Liga MX y 4 de MLS).

Lo anterior fue transformado con la idea de que cada Liga tuviera a sus mejores clasificados después de la disputa de tres partidos cada uno y así tener enfrentamientos más interesantes en la ronda de eliminación directa; sin embargo, Liga MX se terminó despidiendo en la primera ronda de cuartos.

@hecktor_rangel En 106 enfrentamientos head-to-head en la Leagues Cup, los equipos de la MLS han ganado 40 veces, mientras que los de la Liga MX han ganado 34 veces, y se han registrado 32 empates 🤡🤡🤡 — kubanolibre74 (@julitomikimbim4) September 26, 2025

La MLS tiene el dominio

Más allá de que en las primeras dos ediciones el dominio fue de los equipos mexicanos como Cruz Azul en 2019 y León en 2021, la realidad es que el dominio a partir de 2023 ha sido de las escuadras de la MLS con las coronaciones de Inter Miami en 2023, Columbus 2024 y Seattle Sounders en la reciente edición 2025 en una polémica final contra Inter Miami donde Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de la escuadra del noroeste de Estados Unidos.

Seguir leyendo: