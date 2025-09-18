Luis Omar Tapia pone más sal a la herida: “La MLS ha superado en todo a la Liga MX”

Desde hace mucho tiempo la rivalidad entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) ha crecido en todos niveles y cada vez que se enfrentan sus equipos se denota la gran competencia a todos niveles. Por esa razón, el locutor Luis Omar Tapia reconoció que los norteamericanos han superado a los mexicanos.

En charla con La Opinión, Tapia tocó varios temas, como la competencia que existe entre ambas ligas, el crecimiento de la MLS y las razones de porque la Liga MX se ha quedado atrás en muchos aspectos: “Yo creo que en México se habla hasta hoy en día que en el tema estructural, donde la MLS está por encima. Aunque cuando se habla en el tema deportivo también existe superioridad de los norteamericanos”.

Cada boleto de Leagues Cup representa mucho más que vivir de cerca la rivalidad entre Liga MX y MLS 🎟️⚽️



For every #LeaguesCup2025 match ticket sold, 2 meals are donated to those in need 🇺🇸🇨🇦🇲🇽



This is more than fútbol. This is #LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/oF144LWwo4 — Leagues Cup (@LeaguesCup) June 30, 2025

“En la cuestión deportiva no son solamente por resultados, sino también en condición física, condición mental, condición de desarrollo, condición de atraer a mejores futbolistas. La MLS en los últimos años se ha dado el lujo de traer a jugadores donde pueden decir que en Estados Unidos hay más dinero”, destacó el popular comentarista chileno en la Unión Americana.

En este tema, Luis Omar insistió que: “En México siempre han sacado el pecho y han dicho, somos el mejor fútbol y que somos el país que mejor paga en América. Entonces hay que traer mejores futbolistas, hay que tener un control absoluto de lo que hacen los agentes, los representantes, los directores deportivos, insisto, hay que tener un mejor control, si no existe ese control la calidad del futbolista extranjero que llegue a México, su fútbol siempre va a ser pobre y esto no va a ayudar al desarrollo del fútbol, el futbolista mexicano estará sin futuro”.

LA GRAN RIVALIDAD ENTRE LA LIGA MX Y LA MLS 🔥💥



Willer Ditta reveló la rivalidad que hay entre ambas ligas y como lo siente desde que llegó a México.#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/bmWQFuGip7 — La Octava Sports (@laoctavasports) July 21, 2025

Debe mantenerse la Leagues Cup

El comentarista, que se encuentra en el umbral de su enésimo Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, también se mostró a favor de que se siga disputando la Leagues Cup, pero con otro formato e incluyendo a equipos de Centroamérica.

“La Leagues Cup debe existir, pero me gustaría que agregaran también a dos o tres equipos de Costa Rica, dos equipos de Panamá, dos de Honduras y hacer un poquito más competitiva esta competencia, pero esto es una cuestión, es un torneo que se hizo como se dice “In the House”.

Telasco Segovia considera que el triunfo de Seattle 7-0 sobre Cruz Azul demuestra que la MLS también vale.



Entiende que hay una rivalidad importante entre equipos de MLS y Liga MX.#InterMiamiCF pic.twitter.com/lkHe5oWVPn — José Armando (@Jarm21) August 1, 2025

“Es una competencia para promover el fútbol y la verdad creo que ayuda más a los equipos de la MLS, aunque en México dicen, nos pasan por encima porque no hay partidos de ida y vuelta. Pero digo, cuando tuvieron partidos de ida y vuelta en la Copa Libertadores tampoco tuvieron tantos buenos resultados. O ya se les olvidaron las goleadas que le pegaron a Cruz Azul o a Tigres“, expuso.

Finalmente, también señaló que los equipos mexicanos se quejan de los viajes tan largos en la Libertadores, a La Paz, a Montevideo, Buenos Aires, a veces por más de diez horas de vuelo”, concluyó.

