América sigue batallando con los de la MLS hasta en los amistosos, al caer con DC United: 3-1

Las Águilas del América volvieron a pasar problemas con rivales de la Major League Soccer (MLS) y ahora aunque fue un duelo de preparación contra el DC United cayeron 3-1 en un duelo de cara al clásico de clásicos contra las Chivas la próxima semana.

Si bien es cierto que el objetivo del técnico de las Águilas, André Jardine fue mover a su gente, como el caso de Henry Martín, que jugó casi 60 minutos en el proceso de recuperación de las lesiones que le han aquejado en los últimos meses.

Pero la realidad es que quedó claro que a la Bomba le falta todavía tiempo para adquirir ritmo para poder ser el aporte que necesitan los americanistas para el resto del torneo Apertura 2025.

Por el contrario, el cuerpo técnico volvió a darle minutos Allan Saint-Maximin para que el jugador francés pudieran seguir adaptándose al equipo y regaló con dos chispazos que generaron que la tribuna despertara, pero que en los hechos no pudieron generar peligro real.

Además, Kevin Álvarez, Víctor Dávila, Jonathan dos Santos, Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez, tuvieron minutos, pero su rendimiento paso sin pena, ni gloria en un duelo que el DC United controló de principio a fin.

De esta forma, Joao Peglow aprovechó un mal rechace de Orquín y con un remate de media tijera super a Cota al 48’., mientras que el cuadro americanista llegó pronto cuando Kevin Álvarez por la banda acabó en un centro que Henry Martín no alcanzó a rematar, pero Lukas MacNaughton la desvió para un autogol al 53’.

Sin embargo, otro despiste de la zaga amarilla le permitió a los estadunidenses recuperar la ventaja en un santiamén, Caden Clark controló y dejó atrás a Orquín y con un tiro cruzado doblegó a Cota al 54’.

Vino una ola de cambios, Henry se fue al 60’, es claro que se le va a llevar con pausa, el que se quedó todo el juego fue Maximin, lo más importante con él fue el rodaje que tomara para que esté más compenetrado y ya se nota un avance tangible en ello.

En el tiempo de compensación Gabriel Pirani marcó el tanto definitivo para el 3-1 en un duelo donde quedó claro que el cuadro americanista lo tomó como entrenamiento para la verdadera prueba de la próxima semana en el clásico de clásicos contra Chivas.

