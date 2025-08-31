Allan Saint-Maximin volvió a hacer su show y América sin público le pegó al Pachuca 2-0

El América sumó su tercera victoria consecutiva después del fracaso en la Leagues Cup al vencer 2-0 al Pachuca en un duelo atípico sin aficionados el estadio de la Ciudad de los Deportes, pero no impidió al francés Allan Saint – Maximin, en robarse de nueva cuenta el show en el ataque americanista.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Una victoria que ratifica el poderío de las Águilas, que sin importarle los problemas administrativos que impidieron el acceso al público en su casa, se dieron el gusto de pasear a los Tuzos que después de un inicio importante con cuatro victorias consecutivas han venido a menos con dos derrotas y un empate, pero lo peor con un esquema muy temeroso como hacía mucho no enfrentaban a los americanistas.

🇫🇷¡Golazo de Maximin! El francés suma su segundo tanto en la Liga MX con esta joya 😍🔥#LigaMx #SabadoFutbolero pic.twitter.com/1kG5ssunSK — TUDN USA (@TUDNUSA) August 31, 2025

Pero más allá de todo, la presencia del francés Saint – Maximin fue la cereza en el pastel en la segunda mitad al darle vivacidad y espectáculo a la delantera americanista, en donde parece tomar más protagonismo que el propio José “Pantera” Zúñiga y el propio Rodrigo “Búfalo” Aguirre.

Dentro de todos estos factores, la realidad es que hubo cosas destacadas como el gol del chileno Igor Lichnovsky o el propio rendimiento de Alejandro Zendejas en medio de un silencio desgarrador por las solitarias tribunas que no pudieron apoyar a sus jugadores preferidos por la aparente violación a la reglamentación de espectáculos del cuadro americanista.

Los ajustes de Jardine

América tuvo control total del partido y si no pudieron aumentar el marcador fue por la buena actuación del portero de los Tuzos Carlos Moreno que les quitó por lo menos dos goles hechos de Rodrigo Aguirre y uno más de Alejandro Zendejas.

Por esa razón, la única opción que pudieron concretar fue la del chileno Igor Lichnovsky, que inició en la defensa por Ramón Juárez en una decisión controvertida por las buenas actuaciones del zaguero mexicano, pero que le han funcionado en todo su proceso al técnico brasileño André Jardine.

Fue así como Lichnovsky al minuto 20 puso adelante a su equipo 1-0 en donde Zendejas hizo casi tres cuartos de gol al dejarle el esférico pleno para que llegara el chileno y venciera la meta hidalguense para el 1-0 en una pequeña muestra de superioridad en el marcador.

Pachuca desperdició las opciones

Para la segunda mitad, Pachuca mejoró demasiado con el solo ingreso de Víctor “Pocho” Guzmán, quien le dio ese toque de habilidad adelante de los mediocampistas y detrás de los delanteros, con lo cual espabiló a sus compañeros que empezaron a llegar con más fuerza a la meta de Luis Malagón.

¡Gol del América! Borja hace el 3-0 al Tuzo con europea asistencia de Maximin 🤯 ¡Pero termina en desgracia! #LigaMx #SabadoFutbolero pic.twitter.com/qe8WlqC6fM — TUDN USA (@TUDNUSA) August 31, 2025

Ahí se engrandeció la figura del portero americanista que mantuvo imbatible su meta y dio paso a la entrada del francés Allan Saint – Maximin para volver locos a los zagueros del Pachuca por el costado izquierdo y para generar varios contragolpes y ataques llenos de peligro, que solo en el minuto 70 pudieron hacer efectiva con una gran jugada del francés.

Precisamente todo inició con una descolgada por el costado izquierdo de Allan Saint – Maximin, quitándose al portero Carlos Moreno que salió a entregarse y desprotegió su meta para que ni la marca del defensa argentino Sergio Barreto pudo evitar que mandara un disparo que pegó en el poste contrario y poco a poco se metió a las redes en una acción que habría envidiado el mejor billarista para colocar el 2-0.

🤯😍🔥 ¡Gol del América! Lichnovsky cierra la pinza tras milimétrico centro de Zendejas 🤯😍🔥 #LigaMx #SabadoFutbolero pic.twitter.com/wiRDm1hgq5 — TUDN USA (@TUDNUSA) August 31, 2025

Una acción que habría enloquecido a la afición americanista, pero cuyos excesos los llevaron a soportar una sanción que supuestamente violentó las normas de la Alcaldía Benito Juárez para la celebración de espectáculos públicos.

Con la victoria todo quedó planchado para otra edición del clásico nacional contra Chivas, después de que la Alcaldía Benito Juárez ha anunciado a una reunión conciliatoria para el próximo y así poder volver a abrir a los aficionados el inmueble de la colonia Nochebuena.

Seguir leyendo:

– David Faitelson acusado de “vendido” para favorecer al dueño de Televisa

– La directiva del América confirmó duelo a puerta cerrada vs. Pachuca

– El América culpa a la Alcaldía Benito Juárez de afectar a la afición del fútbol de México





