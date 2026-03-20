Tigres hizo el “milagro” de eliminar a Cincinatti 5-1 (global 5-4) de la Concachampions

Los Tigres de la UANL con la punta de la última garra que les quedaba de la batalla contra el FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS), terminaron eliminando de la Concachampions al equipo norteamericano 5-1 (global 5-4), recuperándose de una desventaja de tres goles en el duelo de ida.

Un gol del uruguayo Fernando Gorriarán en el minuto 90+9 hizo posible la hazaña felina después de que el cuadro del estado de Ohio les había helado la risa con el gol que representó el empate en el marcador global 4-4 (4-1) anotado por el delantero togolés Kévin Denkey, que silenció el estadio Universitario denominado el “Volcán”.

Esta anotación representó el gol del pase a los cuartos de final de la competencia de la Concacaf anotado por el uruguayo Fernando Gorriarán en los nueve minutos del alargue del encuentro y donde parecía que los norteamericanos saldrían de Monterrey con una de las calificaciones más icónicas de la rivalidad entre la Liga MX y la Major League Soccer dentro de las competencias de la Concacaf.

La épica remontada

Los Tigres de la UANL arrancaron la contienda en el pago de la visita del equipo de Cincinnati con la pesada loza de tres goles que les anotaron en un partido de los mil diablos en terreno estadounidense y con ese estrés en la piel, el cuadro felino fue por el marcador desde el primer minuto y sus intentos fueron recompensados con el primer gol del descuento anotado por el uruguayo Rodrigo Aguirre a centro de Jesús Garza.

El segundo vino casi de inmediato, cuando en el minuto diez Ozziel Herrera apareció por la izquierda y desde ahí mandó un disparo que batió al arquero norteamericano Roman Celentano con disparo a segundo poste.

Segundo tiempo de alarido

Para el segundo tiempo, Tigres fue por todas las canicas y lo hizo por lo legal y por lo ilegal; lo importante fue echar la caballería para arrinconar a los norteamericanos con los goles de Ozziel Herrera empezando el complemento y tres minutos después, Rodrigo Aguirre lograba el 4-0 que ponía en la segunda fase a los felinos.

Pero ahí vino el error de los felinos, pues bajaron la guardia creyendo que el adversario estaba muerto y fue lo contrario, porque al minuto 65 el togolés Kevin Denkey descontó en un tiro libre que saltó sin marca en el área chica, de manera cómoda en el primer palo para rematar de cabeza y vencer a Nahuel Guzmán.

Eso descontroló a Tigres, pero fueron de inmediato a tratar de enmendar las fallas y en el minuto 72 Ozziel Herrera estrelló un balón en el larguero y después, a los 84, pareció que al argentino Ángel Correa le cometían un penal, pero nada cambió y Cincinnati ya se frotaba las manos con el pase a la siguiente fase.

Pero llegó el minuto 90+9, después de varios intentos de los estadounidenses de hacer tiempo, hasta que en una gran jugada de Diego Lainez que se metió en el área para hacer un desborde y mandar un centro que André-Pierre Gignac prolongó a Gorrarián y que este sacara tremendo derechazo que batió al portero visitante para darles la victoria angustiante, pero que al final de cuentas funcionó para seguir con vida en la Concachampions.

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