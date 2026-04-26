Pumas derrotó 0-2 al Pachuca y arrebató el liderato a Chivas, que empató con Xolos: 0-0

Los Pumas, contra todos los pronósticos, aprovecharon a la perfección la última fecha del torneo Clausura 2026 para arrebatarle el liderato general a las Chivas gracias a la combinación de resultados que generó su victoria en casa del Pachuca 0-2 y el empate del Rebaño Sagrado con Xolos 0-0.

Con estos resultados, ambos equipos llegaron a 36 unidades, pero los felinos los superaron con dos goles más para concluir el campeonato con mejor diferencia de goles y de esta forma enfrentar al octavo lugar de la tabla general que disputaron Atlas y Xolos de Tijuana.

En lo que está el medio tiempo, aquí les dejo el segundo gol de @PumasMX. 🐾💥



Robert Morales desde el manchón.#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J17 | #PACUNAMpic.twitter.com/Rj72lOqi1Y — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 26, 2026

El final tampoco podría irse sin polémica, porque a Pumas le favorecieron con un penal muy polémico en una jugada donde Víctor “Pocho” Guzmán fue pisado por Jordan Carrillo y el árbitro interpretó que fue falta del jugador de los Tuzos para reafirmar la victoria felina con el penal anotado por el paraguayo Robert Morales casi al finalizar el primer tiempo, después de que en los albores del encuentro, Uriel Antuna había estrenado el marcador.

Caso contrario sucedió en Guadalajara, donde la silbante Katia Itzel García no marcó un penal en contra de Xolos en los minutos finales del partido celebrado en el estadio Akron y que habría significado el liderato general para el Rebaño Sagrado y la opción de seguir peleando por el millón de dólares.

Pero dejó de marcar una mano del ecuatoriano Jackson Porozo al disputar el esférico por lo alto con un delantero de Chivas y en su caída, dándole la espalda a la pelota tocó con la mano el esférico, pero la silbante revisó la acción en el VAR y decidió no marcar la pena máxima que habría cambiado el destino de las Chivas.

¡Se apareció un BRUJO en el Hidalgo! 🧙🪄



Aquí les dejo el gol con el que @PumasMX abrió el marcador esta tarde. 🐾



Certero cabezazo de Antuna. ✅#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J17 | #PACUNAMpic.twitter.com/gzovZn6BND — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 25, 2026

Así quedó escrita la historia, donde en el duelo entre Pachuca contra Pumas, los felinos aprovecharon el desconcierto hidalguense de la primera mitad para impedirles mejorar su posición para la liguilla y en cambio, ellos se fueron con todo en busca de la victoria para quedar como líderes generales en algo que no sucedía desde hace 11 años, después de que en ese año habían roto una malaria de 24 años sin dominar la competencia, pues en la temporada 1990-91 había sido la otra ocasión como líderes generales.

Así que el trabajo de Efraín Juárez con unos Pumas que alcanzaron los 36 puntos supera los números de 2015, que se había apoderado del liderato general con 35 unidades. Ahora, después de soportar la presión contra el técnico, este logró convencer a su plantel y alcanzar un hito para el equipo de la máxima casa de estudios.

¡EL VAR DICE QUE NO! 🖥️🚫



¡Paren todo! Esta jugada en el área de los Xolos tiene a todos con el grito en el cielo. ¿Era penal a favor de las Chivas o acierto del VAR y Kathia Itzel?



¿Crees que el criterio arbitral fue el correcto?#LigaMXTelemundo #Chivas #Xolos pic.twitter.com/e3uVsbiPWu — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 26, 2026

Mientras que Chivas no supo jugar contra Xolos y perdió la gran opción de otorgarles a los jugadores que se quedarán jugar la liguilla, mientras varios titulares acuden al llamado de la selección, el privilegio de arrancar como líderes generales.

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