Pumas desbancó a Cruz Azul del subliderato al derrotar 0-2 al Atlético San Luis

Los Pumas de la UNAM doblegaron 0-2 al Atlético San Luis para colocarse a un solo punto del liderato de las Chivas del Guadalajara y dos sobre el Cruz Azul, para apoderarse del subliderato del torneo Clausura 2026 gracias al octavo éxito en el campeonato y el cuarto en los últimos seis juegos.

Una victoria que solo reafirma el gran momento que atraviesa el cuadro universitario y que ahora, con los goles del brasileño Juninho y de Jordan Carrillo, pudieron resolver un duelo muy complicado y nada terso por la gran oposición que mostraron los mineros.

El triunfo permite a su entrenador, Efraín Juárez, convertirse en el quinto técnico en la historia de los felinos en alcanzar la cifra de los 30 puntos en la modalidad de torneos cortos que se implementó en el año de 1997.

Así fue el duelo en el Alfonso Lastras

Pareciera que la victoria fue sencilla para los Pumas de la UNAM, pero la realidad dista mucho de las apariencias, sobre todo después de corroborar que los tuneros tuvieron un mayor porcentaje de posesión de la pelota con un 51 por ciento, pero las acciones de peligro fueron del cuadro universitario, como la del minuto 36 del paraguayo Robert Morales, que, no obstante que fue derribado dentro del área, pudo sacar el disparo.

Derivado de la acción, se pidió la revisión en el VAR y terminó decretándose la pena máxima que ejecutó el brasileño Juninho para sacar un disparo fuerte, cruzado, pegado al poste y raso, lo que lo volvió imparable para el arquero Andrés Sánchez, poniendo el 1-0.

Para la segunda mitad, el Atlético San Luis estuvo muy cerca de empatar las acciones en un tiro de esquina que el delantero italiano Joao Pedro remató con fuerza para provocar que el portero costarricense de los Pumas hiciera un gran lance para evitar la caída de su meta.

El duelo se mantuvo parejo y hasta el minuto 81, cuando le cometieron una falta al paraguayo Robert Morales que en un principio se marcó como penal, pero de nueva cuenta el VAR aclaró el origen de la falta y ahí se decretó un disparo fuera del área que Jordan Carrillo cobró al minuto 87, y colocó el balón pegado al segundo poste, donde no la pudo parar el portero Andrés Sánchez, que alcanzó a tocarla, pero no a desviar lo suficiente, en un golazo.

¡Y en SLP el primer zarpazo fue de los @PumasMX! 🐾



Juninho con un cobro inatajable. 💥



Séptimo gol del torneo para el brasileño. ✅🇧🇷#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #ADSLUNAM pic.twitter.com/gl9sDaP4jj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 18, 2026

Ahora Pumas recibirá en la próxima fecha a FC Juárez el próximo martes 21 de abril en la fecha 16, donde no contarán con el portero tico Keylor Navas debido a la acumulación de tarjetas, en un duro golpe a los felinos.

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