Pumas vence a Mazatlán y se convierte en el único equipo de la Liga MX que nunca perdió contra ellos

Los Pumas UNAM cerraron un capítulo histórico en la Liga MX al derrotar 3-1 al Mazatlán FC, confirmando un dato que ya es parte de las estadísticas del futbol mexicano: el conjunto universitario es el único equipo que nunca perdió ante los Cañoneros.

En lo que fue presentado como la “gira del adiós” de Mazatlán en el torneo, el equipo sinaloense buscaba despedirse con dignidad y completar una hazaña simbólica: vencer al último rival que se le resistía en el campeonato. Sin embargo, los felinos impusieron condiciones y evitaron cualquier sorpresa.

Pumas, el único invicto ante Mazatlán en la historia de la Liga MX

El registro es contundente: Pumas UNAM disputó 12 partidos ante Mazatlán desde su llegada en el torneo Guardianes 2020 y no perdió ninguno.

El balance final deja claro el dominio universitario:

7 victorias de Pumas

5 empates

0 derrotas

A pesar de que Mazatlán logró vencer a todos los demás clubes del futbol mexicano durante su existencia, los universitarios se mantuvieron como su única asignatura pendiente, consolidando un invicto que difícilmente será replicado.

Victoria clave: Pumas sube en la tabla del Clausura

En el duelo más reciente, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, los felinos se impusieron con autoridad 3-1, resultado que los impulsa hasta el cuarto lugar de la tabla con 27 puntos, perfilándose como uno de los protagonistas rumbo a la fase final.

Mazatlán, por su parte, se quedó con 11 unidades en la parte baja de la clasificación, sin poder cambiar la narrativa de su despedida.

Así fue el partido: dominio universitario desde el inicio

Los dirigidos por Pumas mostraron superioridad desde los primeros minutos:

Al minuto 5, Robert Morales abrió el marcador tras un pase filtrado.

Cae el primer gol del Pumas vs Mazatlán



Robert Morales adelanta a los universitarios ⚽️🔥



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Al 14, Juninho amplió la ventaja en un tiro de esquina.

¡Cayó el sexto de Juninho! Fiesta en C.U. ¡Pumas ya lo gana 2-0!🇧🇷😍🔥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/PbWRnfpJ9d — TUDN USA (@TUDNUSA) April 12, 2026

Mazatlán reaccionó al 36 con gol de Josué Ovalle.

Ovalle descuenta para Mazatlán ante Pumas en C.U. ⚽️🔥



Keylor Navas reacciona con furia tras el gol en contra



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Finalmente, Guillermo Martínez sentenció el 3-1 al minuto 68.

El equipo donde milita Keylor Navas controló el ritmo del encuentro y aseguró una victoria sin sobresaltos.

La mayor goleada de Pumas sobre Mazatlán

Aunque este triunfo fue importante, la mayor exhibición de los universitarios ante los Cañoneros ocurrió en el Clausura 2024, cuando lograron una contundente victoria de 0-4 en el Estadio El Encanto.

Ese resultado también forma parte del dominio histórico que Pumas ha mantenido sobre Mazatlán desde su aparición en la Liga MX.

Un invicto que queda para la historia

Con la despedida de Mazatlán, Pumas UNAM no solo suma tres puntos clave, sino que también asegura un lugar en los registros históricos del futbol mexicano.

El invicto ante los Cañoneros no solo refleja superioridad deportiva, sino también una curiosidad estadística que difícilmente se repetirá en el corto plazo dentro de la Liga MX.

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