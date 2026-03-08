Cruz Azul movió sus piezas, pero sigue como patrón de la Liga MX con el 3-0 al Atlético San Luis

El Cruz Azul no mostró inconveniente alguno por cambiar algunas piezas importantes de cara al duelo de octavos de final de la Concachampions contra Monterrey el próximo martes, pues con los jugadores que saltaron a la cancha se impusieron 3-0 a Atlético de San Luis para seguir de líderes.

Un triunfo que le permitió a los cementeros sumar nueve puntos para soportar la presión de equipos como Toluca y Pumas, sus más cercanos perseguidores, demostrando que han encontrado el hilo de la madeja para mantener una secuencia de rendimiento que le permite resolver esta clase de juegos contra adversarios rocosos como los mineros de San Luis.

¡GOOOOOOL DEL TORO! 😎⚽ ¡Pita, pita, Maquinita! Enorme jugada del delantero celeste 🤯🔥🔥🔥🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/kQF7XkLD6S — TUDN USA (@TUDNUSA) March 8, 2026

Con goles del argentino Agustín Palavicino en la primera mitad, como del uruguayo Gabriel “Toro” Fernández y del reaparecido Andrés Montaño, los cruzazulinos aprovecharon que su adversario no logró anotar una clara opción de su mejor carta, el italiano Joao Pedro, al estrellar un remate en el larguero.

Así como la expulsión del defensa Eduardo Águila, para sumar la octava victoria del campeonato que les permite aguantar el vendaval de sus perseguidores en un torneo donde poco a poco se va apretando la actividad, pues tendrá que hacer frente al torneo de liga y a la competencia de la Concacaf, con lo cual deberán mover sus piezas en forma exacta, como este sábado al dar descanso a Erick Lira, Carlos Rodríguez y Gabriel “Toro” Fernández y enviar desde el inicio a Amaury García, Luka Romero y Nicolás Ibáñez.

Cruz Azul empezó muy pronto la construcción de su octavo triunfo con el gol del argentino Agustín Palavicino en una gran pared con su compatriota Nicolás Ibáñez, que recibió un pase de Rotondi desde atrás, recibió Palavicino, tocó a Ibáñez y este le regresó de inmediato para que Palavicino de nueva cuenta tomara el esférico para disparar pegado al poste, venciendo al portero Andrés Sánchez.

Después, las cosas se complicaron para el Atlético San Luis con la lesión de su portero en un disparo desde atrás de mediocampo de Gonzalo Piovi que obligó a retornar de urgencia a su portería al guardameta de los potosinos cuando el balón pasó apenas encima del travesaño, pero este fue a dar al fondo de su portería, quedando lesionado y dejando el partido para que entrara el relevo Gibrán Lajud, que se formara en las básicas del Cruz Azul.

¡Gooooool de Cruz Azul! 🤩⚽ Tiki taka cementero, jugadón entre Ibáñez y Palavecino, y el mediocampista la mandó a guardar 🚂🔥🔥🔥🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/ZuOqmfUiyG — TUDN USA (@TUDNUSA) March 7, 2026

Luego vino la expulsión de Águila y en la segunda mitad, al Cruz Azul se le fue un marcador de mayor escándalo cuando Ibáñez y José Paradela, así como Luka Romero, dejaron escapar oportunidades muy claras, hasta que Gabriel Fernández, que había entrado momentos antes, anotara el 2-0 al minuto 66.

Después, Andrés Montaño se reencontraba con él mismo y con el destino al superar una grave lesión que lo tuvo fuera casi un año para anotar el 3-0 en el minuto 71 y con eso afianzar la victoria de los celestes en una gran e importante victoria.

¡Gol de Montaño! 🤩🙏 Cruz Azul ya está goleando al Atlético de San Luis, el jugador celeste está de vuelta ⚽🔥🔥🔥 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/cp279yjQNa — TUDN USA (@TUDNUSA) March 8, 2026

Ahora Cruz Azul quedó listo para el duelo del martes en Monterrey contra los Rayados en la ida de los octavos de final de la Concachampions y el sábado contra los Pumas en la fecha 11 del torneo Clausura 2026.

