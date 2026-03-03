Cruz Azul consintió de más a Santos Laguna 1-2, pero se mantiene de líder general

La “Máquina Celeste” de Cruz Azul pasó apuros de más en su visita a Santos Laguna, pues pensaron que la debilidad del cuadro lagunero sería el factor para tener una noche más tranquila, pero al final de cuentas sacaron el resultado con goles de Jeremy Márquez y de José Paradela para imponerse 1-2.

Santos Laguna con la anotación del argentino Ezequiel Eduardo Bullaude en sus mejores momentos en el inicio del segundo tiempo al minuto 60, inclusive pudieron poner contra la pared a los celestes, pero al final la mayor capacidad del plantel del equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón tomó distancia de por medio para sumar su séptima victoria del campeonato.

¡Golazo de Cruz Azul! ⚽🔥🔥🔥🔥 Rotondi le puso un bombón a Paradela para mantener el liderato 🚂🤩#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/ssKDUwjZtU — TUDN USA (@TUDNUSA) March 4, 2026

Los celestes de esta forma suman las siete victorias, por un empate y una derrota que los tiene dominando la competencia por encima del Toluca y de los Pumas que no obstante seguir invictos se encuentran debajo de los cementeros en la tabla general.

Cruz Azul salvó estos quince minutos de sobresaltos, tuvo el control del encuentro en el resto de las acciones y debió salir con un marcador más holgado aprovechando su gran despliegue futbolístico en donde parece que el técnico Larcamón ha encontrado el hilo de la madeja para poder armar un cuadro muy competitivo.

Porque Cruz Azul en este juego hizo dos movimientos en relación a la alineación de su último juego con el ingreso de Amaury Morales por Omar Campos y de Nicolás Ibáñez por Gabriel “Toro” Fernández, pero no mermó en su funcionamiento, sino que tuvieron al rival en su mano en la mayor cantidad del tiempo.

Mientras que Santos Laguna con una formación con varios movimientos intentó ser un adversarios de respeto para el Cruz Azul, pero en la mayor parte del tiempo los rebasó su propia inseguridad para generar acciones hacia el frente.

Esta misma inseguridad hizo que en casi todo el segundo tiempo no pudieran generar peligro contra la meta del Cruz Azul al grado de que el veloz colombiano Cristian Dajome apareció con peligro hasta el inicio de la segunda mitad en esos 15 minutos que Santos Laguna aprovechó la inconsistencia y distracciones de los cementeros para poder conseguir poner en aprietos la portería de Andrés Gudiño.

¡Explota el TSM! 👼 ¡Gol de Santos! 🤩⚽ Jugadón de Dájome para el gol de Bullaude 😏#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/F7uIzT3Xdy — TUDN USA (@TUDNUSA) March 4, 2026

Así que después de que Cruz Azul logró el 1-0 en el minuto 15 por conducto de Jeremy Márquez en un grave error de Javier Guemez el duelo se mantuvo sobre un aparente dominio de la Máquina, pero sin que pudieran aprovecharlo con el aumento en el marcador.

Después Santos Laguna empató al minuto 53 por conducto de Ezequiel Eduardo Bullaude en una gran acción de Dajome que dejó pleno al argentino para batir la meta de Gudiño. El gol hizo reaccionar a los cementeros que realizaron algunos movimientos con el ingreso del Toro Fernández por Ibáñez y de Omar Campos por Amaury Morales que generaron una mayor amplitud ofensiva.

¡Pita, pita Maquinita! 🚂⚽⚽⚽⚽ Tras la revisión en el VAR el gol de Jeremy es bueno y ya lo gana Cruz Azul 😎🔥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/RC61i7XvvA — TUDN USA (@TUDNUSA) March 4, 2026

Así el Cruz Azul logró retomar el control del juego y en una descolgada de Fernández que tocó al hueco a Rodolfo Rotondi y este al llegar al área hizo una mortal diagonal para que José Paradela colocara el 1-2 en el minuto 78 para enfilarse a la s+eptima victoria.

