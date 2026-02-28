Cruz Azul se apodera del torneo Clausura 2026 al doblegar de visitante 2-0 al Monterrey

La “Máquina Celeste” de Cruz Azul demostró que conforme avanza el torneo Clausura 2026 se van haciendo más fuertes como este sábado en el estadio BBVA doblegó a un Monterrey sin pies ni cabeza 2-0 para apoderarse de la tabla general por encima del Toluca y de las Chivas.

Ahora la Máquina de nueva cuenta mostró poderío en una alineación en donde el técnico Nicolás Larcamón solo le movió una pieza a su formación con la presencia de Omar Campos en lugar de Jorge Rodarte que la semana pasada doblegó a Chivas y que ahora volvió a dar otro golpe de autoridad.

🤩 ¡Gooooool de Cruz Azul! 🚂 Rotondi adelanta a la 'Máquina' el balón se le pasó a toda la defensa de Rayados 😨



La razón del resultado fue que por un lado a Cruz Azul le salen todas las cosas y cada vez se ven más poderosos, mientras que Monterrey con el técnico español Domenc Torrent simplemente mostraron que el equipo está muy lejos de obedecer a lo que piensa el técnico o lo que les ordena en el terreno de juego.

La mayor demostración de que las cosas no andan bien en el cuadro regiomontano fue la presencia de Lucas Ocampo, Luca Orellano e Iker Fimbres en el eje del ataque y que el serbio Uros Durdevic estuviera en la banca junto con Jesús “Tecatito” Corona, provocando que el cuadro local pareciera un equipo común y corriente.

De estos factores se benefició el Cruz Azul que con goles de Carlos Rotondi a los 19 minutos y Agustín Palavecino al 62, tuviera la justificación a su dominio y capacidad en la cancha en donde practicamente se le fueron dos goles más, pues en honor de la verdad el marcador debió terminar por lo menos con cuatro goles de ventaja de los regiomontanos.

Inclusive Monterrey se salvó de otro gol cuando el portero Luis “Mochis” Cárdenas le detuvo un penal a José Paradela que tuvo su peor partido al fallar por lo menos dos opciones más claras de gol con lo cual a los Rayados les salió barato el marcador.

Cruz Azul simplemente jugó al ritmo que les ofreció el Monterrey. Pues a la Máquina jamás le importó quedar muchas veces con sus tres zagueros a contrapie, pues cuando volvian a agruparse pusieron a sufrir al cuadro regiomontano que nunca sacó las manos para cambiar el destino de este resultado.

