Cruz Azul, con “hat trick” de Luka Romero y estreno de Nico Ibáñez, vapuleó a Vancouver FC: 5-0

El Cruz Azul no solo ratificó el dominio sobre el débil Vancouver FC con una goleada de 5-0 en donde el méxicoargentino Luka Romero se despachó con un triplete para encabezar la victoria en donde el reciente refuerzo Nicolás Ibáñez se estrenó con la Máquina y Jorge Rodarte cerró el marcador.

La Máquina Celeste completó la eliminación sobre los canadienses con un lapidario 8-0 que le permitirá a los cementeros enfrentar en los octavos de final a los Rayados de Monterrey en una serie que de antemano se antoja de pronóstico reservado.

Cruz Azul 🆚 Vancouver



📹 Game Highlights pic.twitter.com/mRSzJIuzYM — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 13, 2026

Cruz Azul además aprovechó el encuentro para preparar su enfrentamiento contra los Tigres de la UANL de este fin de semana correspondiente a la fecha seis de la Liga MX y que se desarrollará en el estadio Cuauhtémoc.

Los celestes también aprovecharon para seguirle dando ritmo a sus refuerzos, como el caso del nigeriano Christian Ebere, así como en el estreno ya mencionado del argentino Nicolás Ibáñez, que se vieron animosos y tratando de encandilar al rival con un ataque con mayor velocidad y potencia.

¡Debut y gol para Nicolás Ibáñez! 🫡 pic.twitter.com/bEMi0fGP5n — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 13, 2026

Al final, los tres goles de Luka Romero demostraron que el compacto delantero cruzazulino está para pelear la titularidad, al igual que Jorge Rodarte, otro de los jugadores surgidos de las inferiores de los cementeros que tuvo su oportunidad como zaguero central.

Cruz Azul hizo varios movimientos en su formación, mandando desde el inicio a jugadores como Emmanuel Ochoa, Jorge Rodarte, Omar Campos, Amaury Morales, Amaury García, Luka Romero y Andrés Montaño, que no han sido del equipo titular en el reciente torneo, dejando que los únicos elementos del once titular fueran Willer Ditta, Jeremy Márquez, José Paradela y Gabriel Fernández

¡Cabezazo certero en el área! 🎯 pic.twitter.com/r3WzwjD8td — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 13, 2026

No obstante los cambios, Cruz Azul no desentonó en el partido y tampoco permitió que el adversario se le saliera del redil y se pusiera en camino de una de las clásicas cruzazuleadas que han caracterizado a los cementeros.

Así, Luka Romero pudo abrir el marcador al minuto 36 cuando en una acción le ganó la espalda a los defensores para vencer al portero Callum Irving para enviar el balón a las redes. Después la Máquina mantuvo el control de las acciones para poner el 2-0 en el minuto 46.

¡La Máquina extiende la ventaja! 🚂 pic.twitter.com/H0zM4zKCZX — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 13, 2026

Para la segunda mitad siguió el dominio cementero y con el ingreso de Nicolás Ibáñez fortalecieron su ataque para seguir presionando a los canadienses y permitir que Luka Romero anotara su triplete al minuto 61 y que en principio se manejó como autogol, pero que la Concacaf después avaló como el tercer gol del celeste.

El marcador terminó completándose con el estreno de Nicolás Ibáñez al aprovechar un error de la defensa y poner el 4-0 en el minuto 73, para que después Jorge Rodarte con remate de cabeza en el área sellara el marcador con un contundente 5-0.

¡Luka Romero anota para la Máquina! 🚂 pic.twitter.com/YuOt2Pld2Z — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 13, 2026

Es cierto que el adversario fue muy débil, pero el mérito de Cruz Azul fue darle seriedad al encuentro y con ello establecer la eliminación de su adversario y su avance a la siguiente fase de torneo en donde actualmente es campeón.

