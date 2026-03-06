Cruz Azul no quiso romper la alcancía para fichar al italiano Joao Pedro

El propio delantero de Atlético San Luis, el italiano Joao Pedro, nunca estuvo en la órbita de Cruz Azul como refuerzo para el actual torneo Clausura 2026, dijo este jueves para ESPN el atacante del cuadro minero en virtud de que nunca llegó una oferta muy buena que esperaban de los celestes.

Para no ir más lejos, la directiva cementera se negó a romper la alcancía para ofrecerle un contrato de casi 12 millones de dólares por tres años, como era el deseo del jugador, además de pagar una elevada cláusula de rescisión de contrato, por lo cual decidió quedarse en el Atlético San Luis.

🗣️ "NO QUERÍA IRME"



Joao Pedro reveló en Equipo F las razones por las que no llegó a Cruz Azul en el último mercado.



¡Además Pisa lo buscó para volver al futbol italiano! pic.twitter.com/YnBNHQw3Y4 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 5, 2026

Lo anterior surgió en vísperas del enfrentamiento que tendrá Joao Pedro con los jugadores que pudieron ser sus compañeros en caso de que se hubiera concretado un acuerdo entre ambas directivas que conviniera al jugador que poco antes había rechazado una oferta del Pisa de la Serie A.

El delantero reconoció que jamás estuvo cerca de cerrarse su contratación con el equipo de La Noria y reiteró que siempre quiso seguir con Atlético, por lo cual se negó a regresar a Italia como lo hará en el momento que acabe su carrera futbolística.

“Entonces cuando rechacé Pisa, tomé la decisión de quedarme en el Atlético San Luis y cuando volví al Atlético San Luis, el mercado seguía abierto. Se habló, no se llegó a un acuerdo. Yo no forcé nada, le avisé desde el principio que, como lo que ya estaba pasando bien acá, tendría que ser una oferta muy muy buena”, declaró.

El atacante reconoció que regresar a Italia habría sido especial para él, pero que su compromiso con Atlético San Luis fue mayor y por ello tampoco pensó en firmar con Cruz Azul, a menos que fuera una gran propuesta. “La oferta muy buena no llegó. Fue casi como una cosa normal, no se llegó a un acuerdo”, finalizó.

Como se recordará, el posible fichaje de Joao Pedro acaparó los titulares de los diarios a lo largo de una semana y se acusó a la directiva de Cruz Azul de no querer invertir en el campeón goleador del pasado torneo, junto con el portugués Paulinho del Toluca y Armando “Hormiga” González de Chivas, pero al final no hubo acuerdo alguno y Joao Pedro decidió quedarse en el cuadro minero.

"Estoy haciendo goles en @AtletideSanLuis porque estoy muy bien" 🤩❤️



El goleador del Clausura 2026, Joao Pedro, tiene muy claro que por ahora no quiere irse de San Luis. pic.twitter.com/oynBBntXzQ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 6, 2026

Mientras que Cruz Azul tomó la decisión de ubicar sus baterías en Nicolás Ibáñez de Tigres y al final de cuentas se dio un acuerdo, inclusive dejando de lado una oferta del América que le había llegado antes al delantero de los felinos que llegó al fútbol de México para defender la camiseta del Atlético San Luis.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul sigue en el estira y afloja por Joao Pedro y espera al nigeriano Christian Ebere

-Atlético San Luis hizo añicos la quiniela al sorprender al América: 0-2

– Aseguran que Cruz Azul busca al italiano Joao Pedro de Atlético San Luis





