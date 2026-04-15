Se cerró el ciclo: Chivas y Alan Pulido rescinden contrato antes de tiempo

El Club Deportivo Guadalajara sorprendió al anunciar la rescisión de contrato de Alan Pulido, poniendo fin de manera anticipada a la relación con el delantero mexicano en pleno Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas y Alan Pulido separan caminos de mutuo acuerdo

La directiva rojiblanca hizo oficial la salida del atacante con efecto inmediato, en una decisión que ya se perfilaba tras su ausencia en el primer equipo durante toda la temporada.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo”.

La rescisión de contrato confirma el cierre de ciclo de un jugador que no entraba en los planes del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Sin minutos y fuera del proyecto deportivo

Durante el Clausura 2026, Alan Pulido no fue considerado para competir, entrenando por separado desde finales de 2025, lo que evidenciaba su inminente salida del club.

El delantero apenas sumó 783 minutos en su segunda etapa con el equipo, registrando solo dos goles y perdiendo protagonismo desde el Apertura 2025, cuando cedió la titularidad.

Números de Alan Pulido con Chivas: entre gloria y declive

A pesar de su discreto regreso, Alan Pulido dejó huella en su primera etapa con el Rebaño Sagrado, donde vivió sus mejores momentos como profesional.

Con Chivas, conquistó la Liga MX, la Copa MX y la Concacaf Champions Cup, además de lograr el título de goleo en el Apertura 2019 con 12 anotaciones.

En total, el atacante acumuló 138 partidos, 43 goles y 7 asistencias en todas las competencias defendiendo la camiseta rojiblanca.

Pulido queda como agente libre: ¿cuál será su próximo destino?

Tras la rescisión de contrato con Chivas, Alan Pulido ahora tiene su carta en su poder, lo que le permite negociar con cualquier club del mundo.

Aunque no se encuentra en ritmo competitivo tras meses entrenando por separado, el delantero podría convertirse en una opción atractiva en el mercado de fichajes del fútbol mexicano o incluso en el extranjero.

Otros casos en Chivas: Erick Gutiérrez también fuera del radar

El caso de Alan Pulido no es aislado dentro del plantel. Jugadores como Erick Gutiérrez tampoco han sido considerados por el cuerpo técnico durante el torneo.

Ambos futbolistas continuaron entrenando en las instalaciones de Verde Valle para cumplir con sus contratos, pero sin participación en la dinámica competitiva del equipo.

La salida de Alan Pulido marca un nuevo rumbo para el Club Deportivo Guadalajara, que busca reestructurar su plantilla y recuperar protagonismo en la Liga MX.

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