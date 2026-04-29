Los Tigres coquetean con la final de Concachampions al doblegar 0-1 a Nashville

Los Tigres de la UANL facturaron el mejor resultado que podían esperar al doblegar 0-1 a Nashville en una visita muy provechosa al estado de Tennessee que le puede permitir a la escuadra dirigida por el argentino Guido Pizarro situarse en la gran final de la Concachampions.

Los felinos aprovecharon a la perfección el gol del argentino Ángel Correa al minuto 33 para, que a partir de ese momento, empezar a manejar el partido que los hizo llevarse la mitad del boleto al juego definitivo de la Concachampions en el duelo que se celebró este martes en el Geodis Park.

Nashville SC 🆚 Tigres



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La victoria en campo estadounidense acabó con una racha de once encuentros sin poder ganar de visitante, lo cual ratifica que el cuadro universitario está listo para pelear por la liguilla por el título en la Liga MX y ahora en la Concachampions con el resultado más importante que esperaban.

¡GOLAZO de Correa para 1-0 de Tigres! 💥 pic.twitter.com/ITttWIbhhR — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

La victoria del cuadro de Nashville adquiere mayor relevancia porque apenas es el segundo en 16 partidos del cuadro de la Major League Soccer y la Concachampions, constituyéndose en un hueso duro de roer para los equipos del área, tanto mexicanos como centroamericanos.

El golpe de los Tigres los coloca con la mesa servida en el criterio de desempate, sobre todo porque no recibieron gol en contra ante un equipo que había acumulado 30 goles antes de enfrentar a los felinos norteños.

Gran jugada de Tigres y Marcelo Flores por poco sella el segundo 😳💥 pic.twitter.com/NTPqkWgOoH — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

Las cosas desde el principio se alinearon, pues primero las condiciones del clima le dieron más tiempo a los mexicanos para tomar de manera reservada el encuentro después de un retraso de hora y media por el pésimo clima con tormentas eléctricas.

Es cierto que la escuadra mexicana tuvo que batallar en el juego desde los primeros minutos cuando a los seis minutos Hany Makhtar marcó el 1-0 para hacer explotar la tribuna a los seis minutos, pero después de revisar la jugada se anuló el gol.

¡NAHUEL GUZMÁN! El Patón evita el primero de Nashville 🧤🦸‍♂️ pic.twitter.com/syXNVN9zN0 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

Los Tigres respondieron de inmediato con dos remates de Ozziel Herrera y Juan Brunnetta que pusieron a trabajar al portero Brian Schwake, deteniendo dos remates de Herrera y un mano a mano a Brunnetta.

Todo cambió en el minuto 33, cuando los auriazules pusieron el primer gol sobre la mesa, después de un túnel de Juan Vigón que le permitió a Correa tomar el rechace para vencer al portero Schwake.

¡Zarpazo auriazul! Correa firma el primero para Tigres 🐯😤 pic.twitter.com/G20xeQoj3i — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

En la segunda mitad, el técnico argentino de la oncena azteca, Guido Pizarro hizo cambios al enviar a Marcelo Flores por el pisoteado Ozziel Herrera y a Diego Lainez por Rodrigo Aguirre y con eso tuvo velocidad en la primera marca y después la opción de ir al frente en contragolpes.

Precisamente los peligros de Tigres fueron realizados por Marcelo Flores y Diego Lainez, que pusieron a trabajar al portero norteamericano, que tapó el peligro, pero no pudo motivar a sus compañeros a generar el cambio en el marcador.

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