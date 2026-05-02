Cruz Azul sin delantera titular vs. Atlas en el inicio de la liguilla

La “Máquina Celeste” de Cruz Azul no podrá tener a su delantera titular en el inicio de la liguilla contra el Atlas este sábado, después de que se confirmó que el delantero uruguayo Gabriel “Toro” Fernández no hizo el viaje a Guadalajara para ver acción contra la escuadra rojinegra este sábado en el estadio Jalisco.

Cruz Azul llegará muy mermado a este encuentro por la ausencia del “Toro” Fernández, que se une a la del argentino Nicolás Ibáñez, que hace tres semanas salió lesionado en el duelo contra América por un desgarre en la parte posterior del músculo de la pierna derecha.

¡GOLPE DURO PARA LA MÁQUINA! ¡EL 'TORO' SE PIERDE LA IDA!🚨



De última hora, Gabriel Fernández es baja para Cruz Azul en el juego de ida de los cuartos de final ante Atlas debido a una distensión muscular. Además, es duda para el juego de vuelta😨 pic.twitter.com/VRJPzt1ING — Claro Sports (@ClaroSports) May 1, 2026

El “Toro” presentó una distensión muscular que lo dejó fuera del encuentro contra los rojinegros y existe mucho temor de que tampoco esté listo para el duelo de vuelta la próxima semana, por lo cual el técnico Joel Huiqui no quiso agravar la lesión y decidió dejarlo fuera de la alineación.

En el entorno cementero no lo consideran un problema de gravedad en su estado físico, pero sí una baja sensible. Fernández había tomado protagonismo con un total de cinco goles y cuatro asistencias durante la fase regular, que lo convirtieron en el más productivo con nueve aportes en total, los mismos que José Paradela.

Por eso su presencia era una de las principales armas del equipo rumbo a la Liguilla, también con la ausencia por lesión de Nicolás Ibáñez, que le permitirá al africano Christian Ebere tomar la alternativa de la titularidad, esperando que el “Toro” vuelva a la alineación en el próximo encuentro.

Christian Ebera es la alternativa en Cruz Azul

Al confirmarse la baja de Gabriel Fernández, de inmediato se empezó a manejar que el nigeriano Christian Ebere será quien tome la alternativa en el cuadro titular para suplir la baja del delantero charrúa, aunque existe la opción de que puedan aparecer Mateo Levy o Bryan Gamboa, que forman parte de la cantera celeste.

Para cualquiera de los tres jugadores que sea elegido, sin duda será una gran oportunidad para que muestren sus condiciones y puedan suplir a lo que en primera instancia parecía un potente ataque del Cruz Azul con Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez, después de que la Máquina Celeste, bajo el mando de Nicolás Larcamón, no quiso apostar por otro delantero centro en su diseño del plantel y ahora están sufriendo las consecuencias.

🚂💥 ¡Golpe celeste antes de la Liguilla!



Cruz Azul pierde a uno de sus hombres más importantes en el ataque justo antes de la ida ante Atlas… 😰⚽



Aquí la nota 👇https://t.co/htdYVmskeA pic.twitter.com/ekrWKwZnJ6 — Esto en Línea (@estoenlinea) May 2, 2026

Ebere ha jugado en diez encuentros donde suma 292 minutos con un gol anotado contra el Pachuca en la jornada 13, donde solo ha podido mostrar su talento por medio de chispazos y veloces contragolpes, por lo que podría ser su gran oportunidad de mostrarse.

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