La Máquina Celeste se salvó de cruzazulearla al empatar 1-1 en casa de Mazatlán

De no ser por un gol en la agonía del partido de Gabriel “Toro” Fernández en el minuto 87, el Mazatlán habría provocado una más de las cruzazuleadas de la Máquina Celeste, con quienes terminó empatando 1-1, después de que el equipo de Nicolás Larcamón subestimó a los locales con un cuadro alterno.

Cruz Azul, al dejar en la banca a José Paradela y a Nicolás Ibáñez, tuvo que realizar medidas urgentes para tratar de recuperarse del gol de José Ovalle al minuto 48 que los puso contra la pared, después de que durante la primera mitad se dedicaron a querer venadear a los Cañoneros y casi pagan un alto precio.

¡Goooooool de Cruz Azul! ¿Quién más si no el Toro? La máquina pone el empate 🤩🤩🔥#FridayEnTUDN pic.twitter.com/EFCPpqgKye — TUDN USA (@TUDNUSA) March 21, 2026

La Máquina Celeste tuvo que también ajustarse al estilo del portero colombiano Kevin Mier, que juega más adelantado que Andrés Gudiño y que hoy reapareció después de casi cuatro meses de ausencia por aquella fractura generada por el panameño Adalberto Carrasquilla en la última fecha del torneo pasado, el Apertura 2025 contra los Pumas de la UNAM y que tanta polémica generó en la Liga MX.

La Máquina Celeste quiso dosificar el esfuerzo de algunos de sus jugadores que vieron acción el pasado martes en el juego contra Monterrey en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions y por eso echó mano de jugadores como Jorge Rodarte, Amaury García y Andrés Montaño para cubrir las bajas de Willer Ditta, José Paradela y Carlos Rotondi, pero el plan no les funcionó debido a que Mazatlán también le puso inteligencia al asunto y al impedir las salidas por las bandas de los celestes los colapsó en el centro del campo para hacer un primer tiempo casi sin emociones.

¡Grítenloooo gol de Mazatlán! Mier había atajado de buena manera pero Josué Ovalle aprovecha y marca el primero 😎🔥 #FridayEnTUDN pic.twitter.com/WdZodiozpF — TUDN USA (@TUDNUSA) March 21, 2026

Pero lo malo vino en el inicio de la segunda mitad cuando el brasileño Dudó se mandó tremendo contragolpe que agarró mal parados a los celestes y con un centro en línea para el cierre de la pinza de Josué Ovalle, este solo tuvo que empujar el esférico en las redes para el 1-0 al minuto 48, después de que el portero Kevin Mier había logrado despejar el esférico.

El gol como decía el finado técnico uruguayo Carlos Miloc, es el táctico del fútbol, pues con la ventaja Mazatlán cedió la iniciativa a los cementeros, que se fueron con todo en busca del empate, mandando al terreno de juego a Nicolás Ibáñez por Jeremy Márquez y a José Paradela por Andrés Montaño, así como a Christian Ebere por Jorge Rodarte para tener un ataque con dos puntas y los tres medios de creación con Paradela, Palavicino y Carlos Rodríguez.

¡Nos ponemos de pie ante tremenda barrida salvadora de Facundo Almada! Le quita la oportunidad de gol a la máquina 😎🔥#FridayEnTUDN pic.twitter.com/ZngVwt8jVo — TUDN USA (@TUDNUSA) March 21, 2026

Fue ahí que el Cruz Azul se vio mejor con la potencia por la izquierda de Nico Ibáñez, juntándose con Omar Campos, mientras que por el otro lado, Christian Ebere buscó la forma de causar daño con sus veloces diagonales que estuvieron a punto de generar un gol de antología en pared con Paradela que un zaguero de Mazatlán echó a perder de última hora.

¡Minutos de locura! Primero Cruz Azul intento otra vez con el Toro pero no pudo y en el contragolpe Mazatlán se pierde la oportunidad 😱😱#FridayEnTUDN pic.twitter.com/NlDYAoi1pz — TUDN USA (@TUDNUSA) March 21, 2026

Cruz Azul siguió atacando y sin importarle arriesgar en el contragolpe de Mazatlán, con tres claras opciones de resolver el juego en los minutos finales, tuvo que ceder el empate cuando en el minuto 87, Gabriel Fernández se metió como un auténtico “Toro” al área para disparar y vencer a la portería del cuadro sinaloense para el empate definitivo.

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