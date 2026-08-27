Lionel Messi le baja el dedo a Guillermo Hoyos y pone a su amigo el Kily González en el Inter Miami

Lo que comenzó como un secreto a voces dentro de los pasillos de las Garzas, este jueves se terminó por consumar de la forma más drástica. La directiva del Inter Miami hizo oficial el cese fulminante del director técnico argentino Guillermo Hoyos.

En su lugar, el cuadro de Florida apostó de inmediato por la llegada de su compatriota Cristian “Kily” González, un histórico exinternacional de la Albiceleste que, pese a su jerarquía como futbolista, aterriza en la MLS con una carpeta muy ligera y escasa experiencia desde el banquillo.

Inter Miami CF reaches agreement with Cristian “Kily” González as new head coach.



? https://t.co/sVo3Bl8zAM pic.twitter.com/aX5xqNOyXB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2026

El movimiento en el tablero de ajedrez no es ninguna casualidad. En el entorno de Miami era bien sabido que el Rey, Lionel Messi, ya no caminaba en la misma sintonía ni estaba a gusto con los planteamientos tácticos de Hoyos.

La tensión escaló a tal grado que, hace apenas una semana en una junta de alta plana con la directiva, el astro argentino decidió bajarle el dedo a la gestión de su paisano. Con el aval del vestuario, la cúpula decidió mover las piezas y complacer al vestuario trayendo a otro miembro de la vieja guardia pampera, un histórico que disputó el Mundial de Corea-Japón 2002 bajo las órdenes de Marcelo “El Loco” Bielsa.

Aunque los rumores sobre el relevo en el timón ya eran un secreto a voces e incluso se sabía que el Kily venía viajando a territorio estadounidense antes del choque contra el Toronto FC, fue hasta hoy que el club oficializó la mudanza mediante un comunicado de prensa.

A new era in Miami?@InterMiamiCF names Cristian “Kily” González as its new leader. pic.twitter.com/SWlJfyX7MJ — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2026

Cristian González es un viejo lobo de mar en las canchas, forjado al lado de figuras de la talla del Cholo Simeone, Juan Pablo Sorín y Roberto Ayala. Sin embargo, su aventura como estratega es joven: comenzó apenas en 2020 con su amado Rosario Central, para después tener pasos discretos por Unión de Santa Fe y Platense.

Lo verdaderamente curioso y hasta bizarro de la notificación oficial es el esquema de transición. Ya con el finiquito firmado en la mesa, Guillermo Hoyos tendrá que pasar por el trago amargo de seguir al frente del primer equipo de manera provisional.

MLS has suspended Inter Miami interim head coach Guillermo Hoyos one game for repeatedly violating the league's late kickoff policy.



Essentially, Hoyos penalized for how often Miami comes out of the locker room from halftime late. Fined too. pic.twitter.com/nVGLXxhTcJ — Tom Bogert (@tombogert) August 27, 2026

El estratega saliente morderá el polvo hasta el último minuto en que el Kily González reciba la documentación oficial y los permisos de trabajo correspondientes para poder dirigir legalmente en los Estados Unidos, un apartado donde el club agradeció de dientes para afuera su total dedicación.

La guillotina sobre Hoyos cae en un momento sumamente extraño, pues mantiene al Inter Miami en una posición bastante cómoda de cara al cierre de la temporada regular. Sin embargo, el último mes de las Garzas fue una auténtica pesadilla: arrastraron una racha de resultados negativos en la MLS,

?? Kily González has agreed to become new Inter Miami head coach. ?????



Agreement in place and announcement in the next 24 hours ? follows @clmerlo. ?? pic.twitter.com/23pkbLtwz7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Además, sufrieron una dolorosa eliminación en la Leagues Cup y, por si fuera poco, el timonel arrastraba una severa sanción disciplinaria por parte de la liga. Entre la baja de juego evidente y la pérdida de identidad de un vestuario que ya no le corría, la directiva no tuvo más remedio que darle las gracias para mantener contento a su jugador franquicia.

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