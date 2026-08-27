Antonio Mohamed mantiene su ambición y va por un nuevo título

Los Diablos Rojos del Toluca eliminaron a Austin. Por los cuartos de final de la Leagues Cup, el conjunto mexicano superó 2-0 a Austin en el Red Bull Arena de Harrison. Antonio Mohamed advierte que va por el título.

Con goles de Helinho y Jorge Díaz, el Toluca se mete entre los cuatro mejores equipos de la Leagues Cup. El rival de los Diablos será el Club León. Antonio Mohamed no se confía y reconoce que puede ser una semifinal compleja.

“Vamos a esperar un León que viene en crecida. Lo están viendo todos. Está en un gran nivel. Javier armó un gran plantel, ya lleva más tiempo trabajando. Así que sabemos el grado de dificultad que va a tener ese partido. Va a ser una semifinal muy disputada”, dijo el estratega argentino.

"NO HAY NINGÚN PARTIDO EN MÉXICO, SE VA A JUGAR CON LEÓN EN OTRA SEDE" ???



Las palabras de Antonio Mohamed luego de la victoria de Toluca ante Austin en la Leagues Cup.



"VA A SER UNA SEMIFINAL MUY DISPUTADA; NOSOTROS QUEREMOS GANAR EL TORNEO" ?#LUP pic.twitter.com/G9iSoexfMM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 27, 2026

El Club León superó con autoridad su partido por los cuartos de final. La “Fiera” goleó 3-0 al Real Salt Lake en el Dick’s Sporting Goods Park de Colorado. El León ha ganado todos sus partidos en el torneo, incluyendo los encuentros contra el Inter Miami (2-3), Orlando City (1-2) y Nashville (0-1).

El Toluca va por el título

Antonio Mohamed no “abrió el paraguas” previo a la semifinal contra el Club León. El estratega argentino reconoció que el objetivo del equipo es conquistar el campeonato. El “Turco” quiere conseguir su sexto título con los Diablos Rojos del Toluca.

“La motivación que tenemos es ir por la gloria. Todos estamos clasificados ya para la Liga de Campeones de Concacaf, pero nosotros queremos ganar el torneo. Nosotros vinimos a competir para ganar el torneo”, sentenció.

Sigue leyendo:

– Toluca aguanta la tormenta y avanza con el último suspiro a las semifinales de la Leagues Cup

– Los Dodgers vuelven a caer ante Atlanta y esta vez ante un héroe impensado

– Edson Álvarez podría ser el “guía” de Armando González en Europa

– Los San Diego Padres quieren echar raíces en México