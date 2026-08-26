Los San Diego Padres quieren echar raíces en México

El béisbol en México es un deporte de gran trascendencia. Cada vez son más los peloteros mexicanos que suman a las Grandes Ligas. En los San Diego Padres buscan fortalecer la alianza con el deporte en esta nación.

La Major League Baseball aprobó la transferencia de poderes organizacionales al grupo encabezado por José Feliciano y su esposa Kwanza Jones. Estas son las nuevas caras que lideran la entidad estadounidense.

El empresario José Feliciano resaltó la gran influencia que tienen los San Diego Padres en el territorio mexicano. El dirigente puertorriqueño quiere seguir expandiendo esta popularidad.

“Los Padres somos el único equipo que tenemos un territorio que incluye parte de México. Nuestra ambición es ser el equipo de México, ser el equipo de Latinoamérica”, dijo el dirigente.

José E. Feliciano y su esposa Kwanza Jones, compraron a la organización de los @Padres en la cifra récord de 3 mil 900 millones de dólares (mencionado en conversión americana como 3.9 billones) ?y tomaron el control oficialmente este lunes. ¡Quieren que los Padres sean el? pic.twitter.com/nmfppeatpg — Héctor García (@hagarciav) August 25, 2026

José Feliciano aseguró que sus intereses no solo se centran en el fortalecimiento del equipo con los aficionados mexicanos. El dirigente quiere descubrir y firmar jovenes talentos provenientes de tierras mexicanas.

“No solamente en términos de aficionados, queremos talento, queremos traer ese talento, por eso es una de las razones por las que estoy tan emocionado de tener como socios a la familia Harp Helú que conocen el beisbol en México más que nadie”, agregó.

Alfredo Harp Helú es el propietario de los Diablos Rojos de México, uno de los equipos protagonistas del béisbol local. Helú ha impulsado la alianza con equipos de la MLB y varios partidos se han desarrollado en territorio azteca. El vínculo con los San Diego Padres podría meter de lleno y con más frecuencia la presencia de eventos de calidad en México.

?? Los Padres de San Diego tienen nuevos dueños. La MLB aprobó por unanimidad la transferencia del control de la franquicia al grupo encabezado por Kwanza Jones y José E. Feliciano.



El equipo mantendrá sus operaciones bajo la dirección de Erik Greupner y A.J. Preller. ? pic.twitter.com/lrsgyvWs11 — KSDY 50 (@KSDY50tv) August 24, 2026

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