Guillermo Almada se sube al tren de la “justicia” en la Leagues Cup 2026

Existe una crítica habitual alrededor de la Leagues Cup. Desde la Liga MX y la MLS han cuestionado el hecho de que este torneo solo se juegue en territorio estadounidense. Con la victoria en la mano, Guillermo Almada se quejó de este formato.

A pesar de que las Águilas del América se llevaron una cómoda victoria ante San Diego FC en condición de local, Guillermo Almada no ocultó su disconformidad sobre este tema. El estratega uruguayo no ve equitativo que la Leagues Cup solo se desarrolle en Estados Unidos.

“Lo más natural en un campeonato que se juega entre la MLS y México, es que el 50% de los partidos se jueguen allá y el otro 50 se jueguen aquí, pasa en todas las competencias internacionales. Las reglas no las ponemos nosotros, uno solo opina de la equidad que debe de haber en un campeonato que es lógico”, dijo el uruguayo tras el partido.

??Guillermo Almada habló sobre el torneo:



“Lo más natural en un campeonato binacional es que el 50% de juegue aquí y el otro allá, pasa en todas las ligas del mundo, pero las reglas no las hacemos nosotros”



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?@v_ddiaz pic.twitter.com/HHVYwlF8na — Edgar Morales (@edddgarm) August 7, 2026

Las opiniones de Guillermo Almada se suman a las recientes quejas de Gonzalo Piovi, defensor central de Cruz Azul, e incluso de Marc Dos Santos, entrenador de Los Angeles FC. Es evidente que hay una ligera ventaja para los clubes de la MLS.

América ganó y gustó

Con goles de Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante, las Águilas del América vencieron 3-1 a San Diego FC. El gol del descuento estadounidense fue anotado por Luca Bombino. Este partido se desarrolló en el Estadio Banorte de Ciudad de México. Este es uno de los cuatro partidos que se jugarán en territorio mexicano. Toda la fase decisiva se muda a Estados Unidos.

“Lo importante era ganar y seguir evolucionando, San Diego es un rival complicado, tiene una idea que desde hace tiempo la viene manejando, en definitiva en los 90 minutos nos llevamos un resultado justo de lo que hicimos”, explicó Almada.

El siguiente partido del América ya será fuera de casa. Los azulcremas se medirán a Portland Timbers el lunes 10 de agosto. Este partido será desarrollado en el Providence Park de Oregon.

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