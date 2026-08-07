Ni a botana les supo, América pasea y golea al San Diego FC en la Leagues Cup

La gran incógnita que traía el San Diego FC para su estreno en la Leagues Cup 2026 no era si perdería, sino cuántos minutos aguantaría los embates de las Águilas del América antes de morder el polvo. La respuesta llegó rápido y con drama incluido en la cancha del Estadio Azteca (alias el gigante de Santa Úrsula).

Apenas corrían 11 minutos cuando el uruguayo Brian Rodríguez le puso música al baile, abriendo la puerta para un 3-1 definitivo que bien pudo ser más escandaloso. Para el campeón mexicano, el debutante de la MLS fue un mero aperitivo.

Salvo un par de chispazos de la escuadra fronteriza, el trámite fue un monólogo azulcrema. Los de Coapa impusieron condiciones a placer, dejando la mesa servida desde la primera mitad gracias a los dardo de Erick Sánchez al 35’ e Isaías Violante en el tiempo agregado de la primera parte.



Una losa de tres pisos y mucha historia



Esa ráfaga de tres goles cayó como balde de agua fría para los californianos. El equipo estadounidense pecó de optimista al creer que podría obrar la hazaña en un escenario imponente, tres veces mundialista, donde a cualquiera se le congelan las piernas. La realidad del balompié azteca los alcanzó muy temprano y de fea manera.



Y es que el América no salió a dar concesiones ni a pasear el uniforme. El cuadro de André Jardine carga con la eterna obligación de ser el mandón de la zona; una deuda internacional que su propia afición se encarga de recordarle en cada torneo, cada semana y hasta el cansancio.



El asedio empezó desde el silbatazo inicial. Al primer minuto, el “Rayito” Rodríguez olió la sangre tras un espantoso error en la salida del arquero Carlos Dos Santos. El uruguayo robó, recortó hacia el centro y sacó un zapatazo que la zaga gringa apenas logró desviar a tiro de esquina.



El ‘Rayito’ hizo de las suyas en el coloso



Aunque San Diego intentó asentarse en el húmedo césped del Azteca tocando el balón con buenas intenciones, la claridad se les terminó pasando la media cancha. El espejismo duró poco. Al 11’, Brian Rodríguez armó una genialidad por la banda izquierda: se quitó a dos rivales por velocidad, se metió al área entre otros dos como Pedro por su casa y la cruzó con la pierna zurda para mandarla a guardar. 1-0 y la fiesta apenas comenzaba.



A pesar del cachetazo, San Diego no tiró la toalla de inmediato. Buscaron la portería de Rodolfo Cota, quien, cuando fue exigido, demostró por qué sigue vigente bajo los tres palos. Sin embargo, la sensación de peligro era un engaño; cada contra de las Águilas olía a gol.



Al 32’, el mismo Rodríguez —por mucho el jugador del partido— rescató un balón imposible sobre la línea de fondo por el sector izquierdo. Con la paciencia de los grandes, se metió al área chica y metió un centro raso, una “diagonal de la muerte” que Erick el “Chiquito” Sánchez sólo tuvo que empujar para poner el 2-0.

Sentencia antes del descanso y trámite final

El segundo clavo en el ataúd noqueó anímicamente a los de la MLS. El América no los dejó ni respirar. El festín del primer tiempo se cerró al 45+2’ cuando Isaías Violante aprovechó otra asistencia del “Rayito” para entrar al área como auténtico bólido y sacar un derechazo cruzado. El 3-0 en la frente mandó al San Diego al descanso mareado y goleado.



Para el complemento, el cuerpo técnico azulcrema decidió dosificar fuerzas. Salieron de la cancha Henry Martín e Ícaro da Silva para darle juego a los jóvenes Alejandro Cárdenas y Alexis Gutiérrez. Con el América sobrellevando las acciones, San Diego mostró orgullo y logró maquillar el resultado al 63’. Luca Bombino aprovechó un centro raso de Oscar Verhoeven para firmar el 3-1 de la honra.



En el último tramo, el América movió más sus piezas e intentó hacer más gorda la alcancía, pero la puntería se nubló y el arquero caboverdiano de San Diego evitó una catástrofe mayor con un par de atajadas de fotografía.

Bombino finds the net for @sandiegofc y recorta distancias at Estadio Banorte ??



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Con este resultado, las Águilas vuelan alto con sus primeros tres puntos en la bolsa. El siguiente reto será viajar a Oregón para medirse ante el Portland Timbers el próximo domingo en el Providence Park. El objetivo es claro: amarrar el liderato de grupo y demostrar que este torneo es una obligación, no un pasatiempo.

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