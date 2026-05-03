LAFC remontó desventaja de dos goles para robarle la victoria a San Diego FC: 2-2

Con un gol de Ryan Hollingshead en el minuto 14 del tiempo agregado, permitió a LAFC arrebatar la victoria a San Diego FC, descontando una desventaja de dos goles que el cuadro fronterizo había logrado en la primera mitad para empatar finalmente 2-2.

La escuadra Black & Gold, dejó atrás una actuación de claros y oscuros donde el técnico Marc Dos Santos prefirió darle descanso a varios titulares, entre ellos a la máxima figura, el surcoreano Son Heung-min, que ingresó en la segunda mitad, pensando seguro en el duelo de mitad de semana en casa del Toluca en la semifinal de la Concachampions y donde tienen la ventaja de dos goles.

Ryan Hollingshead levels it for LAFC in stoppage time! 🔥 pic.twitter.com/ZeftWanI4I — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026

Pero más allá de utilizar un cuadro alternativo, fue desesperante para sus seguidores que LAFC haya atacado hasta el minuto 82 cuando lograron el primer gol por conducto del delantero franco gabonés Denis Bouanga.

Mientras que San Diego tuvo hasta el minuto 82 cosas para presumir, como la reaparición del portero CJ dos Santos para lucirse con tres paradas en su primer partido desde que sufrió una grave lesión facial en un encuentro de postemporada contra los Portland Timbers el 1 de noviembre.

Dream start in San Diego! ☀️



Anders Dreyer connects with Marcus Ingvartsen from the corner for the opener.



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Pero tal parece que la mala suerte persigue a este arquero, pues en el duelo de este sábado contra los angelinos sufrió un fuerte golpe en la cabeza y una hemorragia nasal en el minuto 4 del tiempo complementario de la segunda mitad, obligando su salida después de haber realizado una espectacular estirada para detener el disparo de Bouanga con la pierna izquierda antes de ser sustituido por Ferré.

Cuando el tiempo de descuento estaba a punto de terminar, LAFC empató el marcador con un tiro de esquina. Mathieu Choiniere cabeceó el balón y este le llegó directamente a Hollingshead, quien con un disparo de zurda batió a Ferre.

Son ➡️ Bouanga



LAFC make it a one-goal game. pic.twitter.com/PuEv0FsjmV — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026

San Diego se puso en ventaja 1-0 en el minuto siete con un tiro de esquina cuando Dreyer pateó el balón hacia el área e Ingvartsen, que saltó para rematar de cabeza, cabeceó el balón, que rozó al defensa del LAFC, Eddie Segura, antes de entrar en la portería, pero finalmente terminó adentrándose en las redes.

San Diego amplió su ventaja en el minuto 71 cuando Dreyer le pasó el balón a Ingvartsen, quien con un disparo con la pierna derecha envió el balón al ángulo inferior izquierdo.

Esto ensombreció el panorama de LAFC hasta que Bouanga recibió un pase de Son Heung-Min que ingresó en la segunda mitad y no obstante el difícil ángulo cerca de la línea de gol, Bouanga disparó con la zurda y batió a dos Santos, reduciendo la diferencia a un solo gol.

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