LAFC arruinó el estreno como titular de James Rodríguez con Minnesota:0-1

LAFC sin siete jugadores de su cuadro habitual arruinó la tarde de la primera titularidad del colombiano James Rodríguez con Minnesota United al imponerse 0-1 con gol del venezolano David Martínez, que le permitió quedar listo para el duelo de mitad de semana contra Toluca en la Concachampions.

Todo estaba listo para que el cuadro local armara la fiesta bajo el ritmo del mediocampista colombiano que está luchando por recuperar su sitio en la selección cafetera para el Mundial 2026, pero llegaron los del cuadro del Black & Gold para echar abajo el festejo y con eso apoderarse de la victoria que les permite subir unos peldaños en la Conferencia Oeste.

David Martinez RIFLES one into the back of net. 🚀@LAFC take the early lead!



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La participación del colombiano se había limitado a algunos minutos contra Portland Timbers y contra Dallas no apareció en la nómina del United, por lo que este era el juego esperado por los aficionados del United, pero al final la muralla que pusieron los angelinos funcionó a la perfección.

El equipo dirigido por el canadiense de origen portugués Marc dos Santos fue efectivo en mantener en cero su portería para sumar su octavo encuentro sin recibir gol y que arruinó la búsqueda del Minnesota United de alcanzar la quinta victoria consecutiva.

A los orinegros no les interesó que en su oncena titular no participaran siete jugadores con respecto al cuadro titular que utilizó contra Colorado Rapids, dándole descanso a elementos como sus figuras Son Heung-Min, Mark Delgado, Ryan Porteous y Sergi Palencia.

La contienda se decidió pronto, cuando a los nueve minutos una acción entre Stephen Eustáquio, David Martínez y Timmy Tillman permitió al venezolano Martínez definir con un disparo sin mucho ángulo de tiro, pero que pudo encajar el balón en las redes en un golazo por toda la hechura de la jugada.

Para Martínez fue su tercer gol en la MLS con apenas 20 años y el séptimo en todas las competiciones en donde ha participado en este año el delantero venezolano, que se ha significado como un artillero de respeto en sus filas.

Mientras James, referente en las jugadas ofensivas del Minnesota, tuvo la opción de empatar en el minuto 29 cuando envió un centro a Jefferson Díaz que remató hacia la meta, pero al final, Tillman salvó bajo los palos al impedir que el esférico entrara en su portería, cuando el portero Hugo Lloris había salido a pasear.

📹 FULLTIME – Match highlights



⚫️ Minnesota 0-1 LAFC ⚪️



▪️LAFC claimed a professional 1-0 victory on the road against Minnesota United today at Allianz Field. The match’s lone goal came in the 9th minute from David Martínez.



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LAFC se enfrentará ahora a Toluca el miércoles 29 de abril en BMO Stadium en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, en donde al parecer el equipo mexicano no la tendrá tan fácil, pero todo depende de que puedan aprovechar que el cuadro escarlata no tendrá a sus seleccionados.

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