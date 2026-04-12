América y Cruz Azul 1-1 se reservaron para la Concachampions contra Nashville y LAFC

Las Águilas del América y el Cruz Azul ofrecieron una triste versión del juego 205 del clásico joven al empatar 1-1 en el regreso de ambos equipos al Estadio Banorte (Azteca) y donde las dos oncenas dieron la impresión de reservar fuerzas para sus duelos de mitad de semana en la Concachampions.

Para ambos equipos no fue un buen partido, pues mostraron su gran calidad y fortalezas solo por lapsos en el terreno de juego, quizá porque en su mente estaban los juegos contra Nashville FC en el caso de las Águilas y de LAFC por parte de la Máquina Celeste con una desventaja de tres goles.

¡Goooooool del América! El primer gol de las águilas en el regreso a su casa lo hace Pato Salas 🦅🔥#CasaDeColosos pic.twitter.com/DqAa4tED33 — TUDN USA (@TUDNUSA) April 12, 2026

Por esa razón el duelo en el llamado Coloso de Santa Úrsula dejó las emociones para mejor ocasión y solo fueron dadivosos por cortos espacios de tiempo en el terreno de juego. Primero por el lado del América en la mitad inicial del primer tiempo y Cruz Azul en los quince minutos finales del lapso inicial y los primeros 20 minutos del complemento.

La Máquina Cementera además sufrió la baja del argentino Nicolás Ibáñez, al parecer por una dolencia muscular, mientras que otros aseguran que se trató de la ruptura del tendón de Aquiles, en algo similar a Luis Malagón, pero hasta el momento no hay nada confirmado hasta que se conozcan los estudios a fondo que se le practicaran.

¿Es grave la lesión que sufrió Nico Ibáñez en el América vs Cruz Azul? 🚂😲⚽



El reporte con @MauricioYmay #NicolasIbañez | #CruzAzul | #LigaMX pic.twitter.com/PQsyNPPPA6 — Redes TUDN (@redes_TUDN) April 12, 2026

Lo que se esperaba como un duelo espectacular, de ida y vuelta entre dos equipos con un personal de muy alta calidad, finalmente fueron muy ávaros a la hora de mostrarlo en el terreno de juego, con ciertas jugadas de gol, pero salvo las anotaciones históricas en la primera mitad de Patricio Salas y de Omar Campos, el resto se quedó en meras aproximaciones.

Por el lado americanista, el más destacado, Brian Rodríguez y por el Cruz Azul, el africano Christian Ebere, que con su presencia en la segunda mitad en el ataque cementero tuvieron mayor vivacidad y por ende, ciertas opciones de gol, pero que no fue suficiente para inquietar la meta de Rodolfo Cota.

¡Gooooooool de Cruz Azul! Omar Campos entra solo al área y solo tiene que empujar el esférico para poner el empate 🤩🤩#CasaDeColosos pic.twitter.com/Lxl4BFyWZ8 — TUDN USA (@TUDNUSA) April 12, 2026

Quizá lo que se juegan a mitad de semana en la Concachampions contra Nashville SC en el caso del América y más grave con Cruz Azul 3-0 abajo con LAFC, distrajo toda su atención para que en ambos juegos internacionales nada podrá ser apariencia, sino hechos en busca del boleto para las semifinales.

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