Erik Lira saca la cara por Larcamón en Cruz Azul frente a los rumores de su cese

Erik Lira está consciente de que el bache en que se encuentra sumido Cruz Azul tiene en riesgo el trabajo del entrenador Nicolás Larcamón, por lo cual salió a dar la cara y asegurar que todo el plantel cementero está a muerte con el estratega y que en los partidos que restan lo demostrarán.

Lira respondió de esta forma a los cuestionamientos que señalan que Larcamón tiene una amenaza de perder el trabajo si no son capaces de salir airosos del partido de este sábado contra el América en la edición 205 de la historia del clásico joven en el fútbol de México.

🔥 "ESTAMOS A MUERTE CON LARCAMÓN"



🔥"Cruz Azul es tan grande que siempre buscan desestabilizarnos"



Erik Lira habla del interior de Cruz Azul en EXCLUSIVA en Futbol Picante pic.twitter.com/9hhOwzG5No — Futbol Picante (@futpicante) April 10, 2026

El mediocampista de los celestes y de la selección de México está consciente de que el hilo se rompe por lo más delgado, pero al mismo tiempo negó que se le hayan acabado los argumentos al entrenador en el vestuario y que los jugadores quieran hacer lo que les plazca en el terreno de juego.

“A muerte con Larcamón porque desde el día uno estamos con él y Cruz Azul es tan grande que siempre buscan cómo desestabilizarnos y eso habla de la exigencia y los primeros en saberlo somos nosotros, que la exigencia y que el ruido que haya afuera es más grande que cualquier otra cosa, entonces eso nos hace a nosotros cerrar filas, a estar mentalizados en lo nuestro”, precisó Lira en la entrevista con la cadena norteamericana.

Erik Lira también rechazó que el Cruz Azul tenga la etiqueta de favorito en el clásico contra el América:”No, el favorito, eso lo ponen ustedes; nosotros vamos a afrontar el partido con la seriedad que se debe, si bien sabemos que con América siempre son partidos muy lindos porque siempre es del tú a tú y es yo golpeo, tú me golpeas y eso a nosotros nos encanta, nos encanta que los partidos sean así y esperamos por ahí un muy lindo partido el sábado”, expuso.

También dijo que: “Capaz ellos no vienen en el mejor momento, pero bueno, es así, es América y se van a querer salir el sábado con todo”.

La remontada con LAFC

El capitán de Cruz Azul destacó que será complicado el duelo contra LAFC el próximo martes con una desventaja de tres goles, pero no algo imposible de lograrlo: “Es complicado, sí, pero creo que tenemos los bastantes jugadores de jerarquía; nosotros estamos bastante preparados para esos momentos y es ahora donde hay que demostrar”.

💥 "Un sabor especial por la reapertura del Estadio"



💥"Es un momento complicado"



Erik Lira habla en EXCLUSIVA Con Futbol Picante sobre el duelo ante el América pic.twitter.com/M135Z06SIq — Futbol Picante (@futpicante) April 10, 2026

Lira dijo que “no estamos en un mal momento, sino que en un mal momento estábamos en segundo lugar, estamos en cuartos de final y ahora nos enfrentamos a un momento complicado, sí, pero estoy convencido de que podemos dar la vuelta, si bien estamos al 100% todos y eso depende solamente de nosotros”.

Sabe que no fue el mejor de sus partidos al jugar de central por izquierda, “pero yo soy un guerrero más, donde el entrenador me diga que puedo, donde esté, desde donde me toque, voy a dar mi mayor esfuerzo y voy a tratar de ayudar al equipo”, concluyó.

Seguir leyendo:

– Erik Lira renovó con Cruz Azul y seguirá en la Máquina cuatro años más

– Televisa le habría negado a Cruz Azul jugar parte de la liguilla en el Estadio Banorte (Azteca)

– Érik Lira rechazó ir a Europa por la selección mexicana















