América vs. Cruz Azul, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del clásico joven

El América se enfrentará a Cruz Azul este sábado a las 21:05 del centro de México (20:05 del Pacífico/23:05 del Este de los Estados Unidos) en la edición 205 de la historia del clásico joven, en donde ambos equipos se enfrentarán en el sitio icónico de esta rivalidad, el Estadio Banorte (Azteca).

Un duelo en donde el América buscará la victoria 75 en sus enfrentamientos contra Cruz Azul, que por su parte intentará sumar el triunfo 63 y que le permitan acercarse a los Pumas de la UNAM, que ocupan la quinta posición de la tabla del torneo Clausura 2026 y a la vez superar al León, que ocupa el sexto sitio de la clasificación general.

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América regresa al remodelado Estadio Banorte para enfrentar a Cruz Azul en otra edición del Clásico Joven. Los dos no vienen en su mejor momento, pero sin duda es un duelo que promete bastante.



¿Quién lo gana? 🧐 pic.twitter.com/0MLshNIQ5P — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 11, 2026

El cuadro americanista decidió regresar a su hogar, el Coloso de Santa Úrsula, con la finalidad de contar con el mayor apoyo de su público y así encarar este compromiso contra un Cruz Azul que no pasa por su mejor momento después de sumar cinco partidos sin ganar en forma consecutiva, con tres empates y dos derrotas, una de ellas la más reciente con LAFC en la Concachampions 3-0 y con Pachuca en la fecha 13 en la Liga MX.

En esta racha, Cruz Azul empató con Monterrey 1-1, Pumas 2-2, Mazatlán 1-1 y dos derrotas: 1-2 con Pachuca y 3-0 con LAFC; la última victoria cementera fue el 10 de marzo pasado, cuando vencieron al Monterrey 2-3 en el estadio BBVA en la Concachampions.

Mientras que América tampoco llega en su mejor momento, pero sobre todo con una producción ofensiva muy raquítica, con apenas 14 goles en 13 partidos, y en la defensa como la tercera mejor defensa con apenas 12 goles recibidos.

Pero más allá de los números, las expectativas son muy altas siempre en esta clase de juegos, que junto con los enfrentamientos contra Chivas y Pumas de parte de ambos cuadros siempre levantan la mayor expectación en el fútbol de México.

Este encuentro incluye aspectos interesantes, porque mientras América parece haber perdido el poderío de otras temporadas, con un plantel en donde los jugadores brasileños Raphael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinicius Moreira no han podido convertirse en la diferencia, en un plantel en donde tampoco elementos como José Zúñiga, Brian Rodríguez y Cristian Borja pasan por su mejor momento.

Posible alineación del @ClubAmerica para enfrentar al Cruz Azul 🦅👀



Cota, Mejía, Reyes, Cáceres, Vázquez, Dourado, Sánchez, Zendejas // Violante, Veiga, Rodríguez, Zúñiga // Pato Salas🙊



•Henry, Borja y Kevin Descartados ❎#GrandesDeCorazon — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) April 11, 2026

Cruz Azul tampoco está mejor; con cinco juegos sin ganar, llega al Clásico Joven con la intención de salvar el trabajo del entrenador Nicolás Larcamón, que parece haber perdido el rumbo y de ser el gran favorito del torneo, lucha para no seguir cayendo en la tabla, donde se encuentra en el subliderato con 27 puntos, solo un punto encima de Toluca y cuatro abajo de las Chivas, el mejor equipo de la competencia.

Se espera que este duelo sirva para que ambos equipos despierten y puedan volver a ser animadores de la competencia, en donde Chivas, Toluca y Pumas parecen en este momento los equipos más fuertes.

Horario y dónde ver el duelo entre América vs. Cruz Azul en Estados Unidos

Horario en Estados Unidos: 23:05 horas ET y 20:05 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Univision, TUDN, VIX y Univision NOW.

Alineación probable de América

Rodolfo Cota; Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas o Isaías Violante, Rapahel Veiga, Brian Rodríguez y José Zúñiga o Patricio Salas.

Alineación probable de Cruz Azul

Andrés Gudiño; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi; Erik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavicino, José Paradela, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez.

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