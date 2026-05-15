Hirving Lozano, ¿cuándo fue su último partido?

Hirving Lozano ha vuelto a los medios en las últimas horas al develarse que es uno de los jugadores mejores pagados de la Major League Soccer. Lo curioso es que el “Chucky” ha sido apartado por el club y no es una pieza utilizable por San Diego FC.

En enero de 2026, la directiva de San Diego FC anunció de forma oficial la decisión de apartar a Hirving Lozano del primer equipo del club. La relación del “Chucky” con Mikey Varas y el club habría quedado muy desgastada. Este sería el inicio de un castigo prolongado.

El último partido que jugó Hirving Lozano fue en las semifinales de la MLS. Este duelo se remonta al 29 de noviembre de 2025. El delantero mexicano jugó 45 minutos en la derrota de San Diego contra Vancouver 1-3. Lozano aportó un gol en este encuentro.

Han pasado casi seis meses desde aquel compromiso. La ausencia del “Chucky” de los duelos oficiales lo apartó de la selección mexicana y del próximo Mundial de 2026 que está a tres semanas de iniciar.

A pesar de los problemas extradeportivos, Hirving Lozano marcó al diferencia cuando estuvo en cancha. El “Chucky” pudo jugar 34 compromisos con San Diego FC. El delantero mexicano dejó registros de 11 goles y 9 asistencias en poco más de 2,100 minutos jugados.

La polémica de su salario

Hace pocas horas se actualizó la lista de los futbolistas mejores pagados de toda la MLS. En el primer lugar figura Lionel Messi con $28.3 millones de dólares al año; Heung-min Son ocupa el segundo puesto con un contrato que ronda los $11.1 millones de dólares anuales y el podio lo completa Rodrigo de Paul con una cifra de $9.6 millones de dólares al año. El siguiente en el ranking es Hirving Lozano.

San Diego FC se da el lujo de dejar fuera de las convocatorias al cuarto jugador mejor pagado de toda la MLS. Hirving Lozano percibe $9.3 millones de dólares anuales. Este gasto tendría que seguirse efectuando. El “Chucky” tiene un contrato vigente con el conjunto estadounidense hasta diciembre de 2028.

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