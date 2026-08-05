¿San Malagón está de vuelta? El portero del América ya le echa el ojo al Clásico Nacional

El fútbol da revanchas muy rápido, y si no, pregúntenle a Luis Ángel Malagón. En marzo pasado, el portero de las Águilas del América vio cómo el destino —ese que a veces juega de delantero rival— le rompió en mil pedazos la ilusión de adueñarse de la portería de la selección mexicana en el Mundial.

Una jugada de esas que ni al caso, un maldito pisotón al aire, y ¡pum!: el tendón de Aquiles dijo “no más”. En su momento se habló de una lesión extraña, de esas que huelen más a estrés por la presión mundialista que a un golpe real, pero el daño ya estaba hecho.

¡EL SUEÑO QUE TUVO QUE ESPERAR! ??



Luis Malagón abrió su corazón y reveló los detalles de cómo vivió de cerca aquel Mundial que parecía destinado a disputar, compartiendo sus sensaciones, aprendizajes y los momentos de incertidumbre durante esa etapa.#LuisMalagón #ClubAmérica? pic.twitter.com/jg6jGzmMVn — Quinto Partido (@quintopartidoof) August 5, 2026



Sin embargo, el fútbol quita, pero también da. Cuatro meses después del drama, Malagón ya está saliendo del túnel y el destino, que es bastante chismoso y le gusta el morbo, lo tiene a las puertas de un regreso de película: nada más y nada menos que contra las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Clásico de Clásicos. ¿Quién dijo miedo?



Coqueteando con el regreso (y con el milagro)



El michoacano anda insoportable de la emoción y ya empezó el jueguito de seducción con las canchas. Una recuperación de estas suele tardar un año completo —de esas que te mandan a la congeladora a ver Netflix—, pero Malagón resultó de titanio. Al paso que va, esto ya huele a récord médico.

Él mismo soltó la sopa con esa sonrisa de quien sabe que está haciendo trampa al tiempo:



“Puede ser que sea máximo un mes, mínimo dos semanas. Creo que la recuperación fue bastante buena. Al principio habían dicho un año. Obviamente, después fue bajando hasta que al final dijo el doctor: ‘No, pues que cuatro, cuatro y medio’”.



Cualquiera que haya usado muletas sabe el dolor de cabeza que es. Al ex del Atlético de San Luis y Necaxa también le costó su buena dosis de sudor y frustración:



“Al principio, si te soy sincero, me parecía loco porque, al mes, mes y medio, andaba todavía en muletas; me costó mucho esa parte, pero bueno, creo que le echamos muchas ganas y no hay más. Gracias a Dios ya estamos otra vez por acá”.



El chisme en el nido de Coapa está sabroso. Los más optimistas dicen que el arquero podría estar listo para el 12 de septiembre contra el Cruz Azul en el Clásico Joven. Pero seamos honestos: el verdadero escenario de gala, el que vende boletos y enciende las pasiones, es el 19 de septiembre contra el Rebaño Sagrado.



Con calma, que hay Leagues Cup de por medio



A pesar de que el “gusanito” de jugar ya le está picando las manos, Malagón no es ningún novato y sabe que las prisas son malas consejeras. No quiere comer ansias antes de tiempo para evitar una recaída que lo mande otra vez al hospital.

Ángel Malagón sobre no ir a la Copa del Mundo 2026: “El partido más difícil fue el primero, ese día nos hicieron entrenar a las 7 de la mañana, ese día me desperté a las 5:30, no me quería ni despertar, venía manejando y desde temprano veías a toda la gente con la playera verde,? pic.twitter.com/3y8buy7QAR — Cerebros (@CerebrosG) August 5, 2026



Mientras recupera los reflejos felinos, el portero azulcrema ya le puso el ojo al siguiente trofeo en la vitrina: la Leagues Cup. Al América se le ha resistido el torneo binacional y el vestidor trae hambre de revancha. Hay una cuenta pendiente con la afición y con ellos mismos, y Malagón lo tiene bien claro:



“Se han negado tanto esa (la Leagues Cup) como la Conca, y creo que desde que tengo el honor de estar por acá, esa espinita siempre está ahí, cada vez más afilada. Lo tenemos muy presente. Tenemos la ilusión de querer ganar ese título y sobre todo porque es el más cercano”.



El vuelo del América recupera a su guardián antes de lo esperado. Las Chivas ya pueden ir rezando, porque San Malagón está listo para volver a cerrar la cortina.

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