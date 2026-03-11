Andrés Gudiño se solidariza con Malagón y evita hablar de posible llamado al Tricolor

Hace menos de cinco meses, Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, carecía de toda clase de reflectores en la Liga MX y su rol no pasaba más allá de ser relevo del colombiano Kevin Mier, pero por azares del destino ahora está en la mira de relevar a Luis Malagón en la selección de México.

Por lo pronto, el guardameta de la Máquina Celeste se mostró afectado por la grave lesión de su colega del América, que se perfilaba para pelear por la titularidad de la portería de la selección de México, pero que ahora deberá estar ausente de las canchas por lo menos los próximos nueve meses debido a la rotura del tendón de Aquiles que lo descarta para el Mundial 2026.

🗣️“LE DESEO UNA PRONTA RECUPERACIÓN”



Andrés Gudiño tras la lesión de Luis Malagón y dice estar enfocado con Cruz Azul.



🎥Daniel Santillán pic.twitter.com/IM8H1w9GuV — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 11, 2026

Frente a esta noticia, Gudiño dijo al finalizar el juego donde Cruz Azul se impuso a Monterrey 2-3 en el juego de ida de la Concachampions 2026 lo siguiente respecto a Luis Malagón: “Vi la noticia de Luis Ángel y antes que nada, desearle una pronta recuperación; espero que no sea nada grave y si lo es, que sea una pronta recuperación”.

Gudiño destacó que los porteros están expuestos a este tipo de situaciones y que, en este caso, Malagón tendrá la personalidad para regresar más fuerte a jugar en un equipo de tanta importancia como es el América.

En boca cerrada no entran moscas

Por otra parte, Andrés Gudiño no quiso tocar el tema sobre una posible convocatoria a la selección de México, después de la baja de Luis Malagón, pero sobre todo porque su nombre ya se había manejado antes del infortunio del portero del América, pero ni así quiso referirse a esa posibilidad.

“Yo estoy metido en el Cruz Azul, de lo demás no sé nada y creo que los que tienen que tomar esas decisiones son otras personas; creo que uno está para seguir ayudando al Cruz Azul a lograr los máximos honores y qué mejor que ahora que nos acercamos a un paso más en este torneo”, aseguró.

Por lo pronto, Andrés Gudiño suma 37 partidos en la Liga MX y en el torneo Apertura 2023 fue en el torneo que sumó más partidos jugados con 14 bajo el mando de Joaquín Moreno, quien tomó la responsabilidad del cuadro cementero.

EN LA MIRA DEL TRI @Carlos_Ponz reveló en Infiltrados de RÉCORD que la Selección Mexicana sigue de cerca a Andrés Gudiño, por lo que podría venirse una convocatoria para el portero del Cruz Azul.



¿A quién quitas? pic.twitter.com/qxmYvNEZXw — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 10, 2026

Pero en la liguilla pasada y en el inicio del torneo es donde más exposición ha tenido y en donde ha acaparado los reflectores bajo el mando de Nicolás Larcamón, que le ha dado el voto de confianza y parece que será el guardameta que, a los 29 años, vino a encontrar la regularidad que muchos jugadores buscan en el máximo circuito.

