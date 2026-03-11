Cruz Azul remonta a Monterrey de último minuto y toma ventaja en la Concachampions

Cruz Azul dio un golpe de autoridad en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 tras derrotar 2-3 a Monterrey en un intenso duelo de octavos de final en el Estadio BBVA, resultado que deja a La Máquina con ventaja en la serie rumbo a los cuartos de final del torneo internacional.

El encuentro tuvo de todo: remontada, errores defensivos, un penal decisivo y la expulsión del portero Santiago Mele, situación que cambió el rumbo del partido y permitió a los celestes quedarse con un triunfo clave.

Cruz Azul pega primero en los octavos de final de la Concachampions

Desde los primeros minutos, Rayados de Monterrey buscó imponer condiciones en su estadio, aunque el primer aviso peligroso fue para Cruz Azul.

Al minuto 11, el uruguayo Gabriel Fernández aprovechó un error de Alonso Aceves, recuperó el balón y remató de cabeza, pero el arquero Santiago Mele respondió con seguridad.

La presión celeste finalmente dio frutos al minuto 25, cuando Erik Lira abrió el marcador tras un tiro de esquina. El mediocampista tomó la pelota dentro del área y con un disparo de derecha mandó el balón al fondo de la red para el 0-1 a favor de Cruz Azul.

🚨 ¡GOOOOOL DE LA MÁQUINA! 🚂🔥 ¡Erik Lira aprovecha el balón parado y Cruz Azul se adelanta en el Gigante de Acero! 😱💥#ChampionsCup pic.twitter.com/Yc1y3VeZqC — TUDN USA (@TUDNUSA) March 11, 2026

Doblete de Roberto de la Rosa pone en ventaja a Monterrey

Cuando Cruz Azul parecía controlar el encuentro, Monterrey reaccionó rápidamente.

Al minuto 35, Roberto de la Rosa emparejó el marcador tras recibir un balón de Carlos Sanledo y aprovechar una marca débil de la defensa celeste.

🚨 ¡GOOOOOOL DEL MONTERREY! ⚽🔥⚽ ¡Rayados también aprovecha el córner y De La Rosa empata el marcador! 🤯🏆#ChampionsCup pic.twitter.com/Bik2GRVROq — TUDN USA (@TUDNUSA) March 11, 2026

La remontada de Rayados llegó apenas cinco minutos después. Al 40, nuevamente De la Rosa apareció, esta vez con un disparo de zurda tras pase de Luis Reyes, colocando el 2-1 que encendió a la afición regiomontana.

🚨 ¡DOBLETE DE DE LA ROSA! 🔥🔥🔥 ¡MINUTOS DE LOCURA Y RAYADOS REMONTA EL MARCADOR! 🏆😱🔥#ChampionsCup pic.twitter.com/Ip32YQzqcE — TUDN USA (@TUDNUSA) March 11, 2026

La expulsión de Santiago Mele cambió el rumbo del partido

El encuentro dio un giro decisivo en la recta final. Cuando Monterrey parecía contener los ataques de Cruz Azul, el arquero uruguayo Santiago Mele cometió una falta dentro del área.

La jugada terminó en penal y expulsión, luego de recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando a Rayados con 10 jugadores en el minuto 80.

El defensor argentino Gonzalo Piovi fue el encargado de ejecutar el penal y no falló ante Stefan Medina, quien tuvo que improvisar como portero tras la salida de Mele.

El 2-2 devolvió la esperanza a La Máquina, que aprovechó la superioridad numérica más tarde.

🚨 ¡LOCURA Y GOOOOL DE CRUZ AZUL! 🔥😱🔥 Mele comete penal, se va EXPULSADO y Rayados YA NO TIENE CAMBIOS 😳❌, por lo que STEFAN MEDINA SE PONE DE PORTERO pero Piovi NO PERDONÓ 🤯#ChampionsCup pic.twitter.com/GPw4pTxFxX — TUDN USA (@TUDNUSA) March 11, 2026

Nicolás Ibáñez le da el triunfo a Cruz Azul

Cuando el partido parecía terminar en empate, Cruz Azul encontró el gol de la victoria.

Al minuto 90, el argentino Nicolás Ibáñez definió con un disparo de derecha tras un pase de Omar Campos, firmando el 2-3 definitivo que coloca a los celestes con ventaja en la eliminatoria.

🚨 ¡GOLAZOOOOO DE LA MÁQUINA! 🔥🚂🔥 ¡Nico Ibáñez FUSILA a Stefan Medina y Cruz Azul lo va a ganar en los últimos minutos! 🤯🏆#ChampionsCup pic.twitter.com/A4hni03OTX — TUDN USA (@TUDNUSA) March 11, 2026

Con este resultado, Cruz Azul queda bien posicionado para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions, ya que el partido de vuelta se disputará el próximo martes en Puebla, sede temporal del equipo celeste.

