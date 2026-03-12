Luis Malagón fue operado con éxito, ¿pero cuándo regresará a jugar?

Luis Ángel Malagón, portero del América y de la selección de México, estaría fuera de las canchas alrededor de ocho meses, por lo cual su reaparición con las Águilas sería a principios del 2027, según una estimación del doctor Luis Gómez Colín, quien realizó el procedimiento quirúrgico al guardameta.

De acuerdo al reporte médico después de la cirugía al guardameta americanista en el hospital Medyarthros, a donde fue llevado este jueves por la mañana a muy temprana hora, se estableció que el procedimiento fue exitoso y que tendrá una rehabilitación de seis a ocho meses.

“Estamos muy convencidos todos los médicos que nos dedicamos a esto de que una rehabilitación temprana, un trabajo temprano ayuda a que los tejidos cicatricen mejor. Entonces, como les decía, la rehabilitación la vamos a empezar tan pronto como en dos semanas, obviamente llevando sus cuidados, sus pasos, sus tiempos”, dijo Gómez Colín.

.El especialista en este tipo de lesiones, también señaló que: “Por otro lado, no hay mucho que hacer contra la biología; los tejidos tardan en recuperarse lo que necesitan de tiempo y ya está y entonces estamos planificando, por eso él podría estar de nuevo en la cancha entre unos 6 y 8 meses, más o menos”.

El golpe de perderse el Mundial

Malagón muy en el fondo tenía la gran ilusión de que todo se solucionara muy rápido con los adelantos de la tecnología médica y poder ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo 2026, pero el galeno le hizo ver que prácticamente eso es imposible a 91 días para que comience el Mundial.

“Triste, está triste, sí, desafortunadamente, como les comentaba, pues más allá de que el pronóstico de la lesión es excelente, por supuesto, y que todo debería de estar bien, pues esto se lleva tiempo y cae en un momento que, desafortunadamente para él, pues no es el más conveniente, pero seguramente nos va a dar sorpresas excelentes de regreso”, añadió.

Gómez Carlín explicó cómo fue la sutura del tendón que se le realizó a Luis Ángel. “Una reparación término-terminal, eso significa suturar el final de uno de los bordes rotos del tendón con el otro, una sutura simple, tampoco nada extraordinario, una reparación muy convencional, digamos”, precisó.

El doctor Gómez Colín no vio nada de extraordinario y sorpresivo que Malagón se haya roto el tendón de Aquiles, pues mencionó que son lesiones habituales: “Se trata de una lesión relativamente habitual que puede pasar en los jugadores y en el caso de Malagón, pues no era tampoco ninguna situación extraordinaria, entonces la cirugía se desarrolló sin ningún tipo de contratiempo, pudimos reparar perfectamente el tendón y lo único que toca ahora es esperar darle el tiempo que necesitan este tipo de lesiones para la recuperación”.

“Por lo que es habitual, si es una lesión que le puede pasar a cualquier persona y exactamente bajo las características que pasaron, le comentaba el compañero, si recuerdan la jugada, pues es un movimiento sencillo en donde él como que nota que algo le pega por detrás; es exactamente como está descrito el mecanismo mediante el cual se rompe el tendón, pero así pasa con todas las personas”, concluyó.

Luis Malagón retornará a la Ciudad de México este viernes y después iniciará su rehabilitación, respetando los tiempos que estableció el especialista médico y se alistará para ver por televisión los juegos de liguilla y del próximo Mundial.

