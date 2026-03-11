“Herido y triste, con el alma hecha pedazos”: Luis Malagón compartió mensaje tras lesión que le haría perderse el Mundial

La lesión de Luis Ángel Malagón no solo encendió las alarmas en América y en la Selección Mexicana, también dejó un duro golpe emocional para el guardameta, quien reaccionó con un mensaje conmovedor en redes sociales tras salir lastimado en el partido ante Philadelphia Union.

Horas después del encuentro, el arquero azulcrema publicó un texto en su cuenta de Instagram en el que expresó el dolor que vive tras la lesión que podría dejarlo fuera del Mundial 2026.

El emotivo mensaje de Luis Ángel Malagón tras su lesión

A través de redes sociales, Luis Ángel Malagón compartió su sentir luego del duro momento que atraviesa en su carrera.

“Herido y triste con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué?“, redactó el futbolista en su cuenta de Instagram, en un mensaje que rápidamente generó reacciones entre aficionados y compañeros.

El portero del América también aprovechó la publicación para agradecer el respaldo que ha recibido tras su lesión.

“Hay momentos en la vida difíciles de entender. Sobre todo, cuando te manejas en línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones“, se lee en el posteo que publicó Malagón.

La lesión que pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026

El arquero tuvo que abandonar el partido entre América y Philadelphia Union poco antes del medio tiempo debido a molestias físicas.

Tras el encuentro, el entrenador de las Águilas, André Jardine, confirmó que el guardameta sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, aunque todavía se realizan estudios para determinar si se trata de una rotura parcial o total.

El tiempo estimado de recuperación podría superar los tres meses, lo que complica seriamente sus posibilidades de formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Malagón apuntaba a ser uno de los porteros del Tri

Antes de la lesión, Luis Ángel Malagón aparecía de forma constante en las convocatorias del técnico Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

Además, su rendimiento con América, especialmente tras el tricampeonato de las Águilas, lo había consolidado como uno de los principales candidatos para defender la portería del Tri en la Copa del Mundo.

Ahora, mientras espera el diagnóstico definitivo, el guardameta enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera, acompañado por el respaldo de compañeros, aficionados y el entorno del fútbol mexicano.

