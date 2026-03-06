Santiago Baños descarta crisis en el América y confirma su continuidad en las Águilas.

Santiago Baños, presidente deportivo del América, aclaró los rumores que rodeaban al cuadro azulcrema inmerso en una crisis de resultados y descartó su salida del mando deportivo de las Águilas y una crisis interna en el vestidor americanista y un ultimátum al técnico André Jardine.

En conferencia de prensa en las instalaciones del cuadro de Coapa, Baños empezó por descartar su salida de las Águilas para tomar la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, como se estaba manejando en diferentes niveles del fútbol de México.

Santiago Baños asegura que tiene contrato multianual (firmó 5 años en 2025) y no tiene intención de irse de América, ni siquiera si le llegara otra oferta.@ESPNmx pic.twitter.com/FP5vaD1cZI — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 6, 2026

“Tengo contrato de cinco años, lo firmé el año pasado. Estoy tranquilo aquí. Cuando me notifiquen que mi ciclo terminó, a lo que sigue; a día de hoy estoy firme, trabajando, convencido de lo que estamos haciendo, del proyecto y en estos momentos no me interesa salir del club aunque hubiera oferta de otro equipo ni a la Federación”, expuso el dirigente.

Santiago rechazó alguna crisis en el equipo, pero sí admitió que existe presión por el título de la CONCACAF Champions Cup este semestre, pero dijo que esta presión en Coapa no es nueva, pues es algo que viven día a día y que directiva, cuerpo técnico y jugadores están conscientes de eso.

Saber manejar la presión

El presidente deportivo del América también dijo que la derrota con FC Juárez fue un golpe muy duro y que por esa razón se reunió con todo el plantel para pulir muchos aspectos internos, por lo que descartó que exista división entre mexicanos y extranjeros como se ha manejado en algunos medios debido a los malos resultados.

Santiago Baños confirma que hay tranquilidad en América, saben que aún pueden clasificar y pelear por el título pic.twitter.com/KQV58322Xe — Claro Sports (@ClaroSports) March 6, 2026

“Cuando termine el torneo, nos sentaremos y haremos la evaluación. La presión aquí es todos los días y hay que aprender a disfrutarla. Ayer nos reunimos todos, cuerpo técnico directiva y jugadores, por eso hay que disfrutar la presión. En un momento todo puede cambiar y por eso les dije que disfruten los partidos”.

“La presión siempre existirá y hay que saberla llevar, porque el objetivo final son los títulos y tenemos pendiente el de CONCACAF estamos enfocados en eso sin dejar de lado el de liga. “Qué mejor que estar peleando por los dos”, destacó el dirigente.

Sin divisiones internas

Respecto a la mala relación entre los jugadores mexicanos con los brasileños que se acaban de sumar al plantel, como Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinicius Lima, como lo manejó el analista de TV Azteca y exjugador y directivo del América Luis Roberto Alves “Zaguinho”, el presidente deportivo del América dijo que es una versión descabellada y que los tres jugadores amazónicos sí tienen una buena relación con el plantel y que poco a poco se verá su mejor versión en la cancha.

“La respeto, pero no la comparto… Es un grupo sano y no hay ninguna división entre los jugadores mexicanos y brasileños, eso es totalmente falso”. pic.twitter.com/c02DJT2btd — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 6, 2026

“Respeto la postura de Zague, pero no la comparto ni dentro del club. Todos estamos enfocados, en el mismo barco; obvio que hay jugadores que estarán más contentos que otros por la cantidad de minutos que tienen, pero todos están comprometidos. No hay ninguna división entre los mexicanos y los brasileños; es un grupo muy unido. No hay nada más falso que eso. El objetivo está claro y todos estamos jalando para eso”.

“No hemos estado a la altura. Falta mucho torneo, muchos puntos por jugar y estamos convencidos de que esto es solo un mal momento. Tenemos tres partidos esta semana que pueden cambiar el estatus del equipo. Estamos bien y estamos con la mira puesta en ir un paso a la vez, un partido a la vez y estamos enfocados en mañana”, finalizó Baños.

