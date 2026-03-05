América agudiza su sequía ofensiva al quedarse sin Víctor Dávila e Isaías Violante

Las Águilas del América confirmaron por medio de un escueto comunicado las bajas por lesión del chileno Víctor Dávila e Isaías Violante, con lo cual su ofensiva se ve más debilitada, tomando en cuenta que el capitán Henry Martín también está en duda para enfrentar en la fecha 10 al Querétaro.

Dávila fue reportado con una afectación en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mientras que Isaías Violante fue diagnosticado con una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha que los tendrá fuera de circulación por tiempo indefinido.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha.



El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de… pic.twitter.com/cSDFXrMitf — Club América (@ClubAmerica) March 5, 2026

Dicha noticia es un golpe para el cuadro americanista que enfrenta una grave crisis de resultados por las derrotas consecutivas 4-1 con Tigres y 1-2 con FC Juárez, que prendió las alarmas sobre la continuidad en la dirección técnica del brasileño André Jardine.

El comunicado establece lo siguiente: “El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha. El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución”.

Ambos jugadores vivieron movimientos no naturales en la pierna derecha y todo indica que serán operados en breve, sobre todo porque en el boletín a los medios de comunicación no se establece con claridad si ambos jugadores serán sometidos a un procedimiento quirúrgico.

🚨¡Última hora!🚨



América confirma gravedad de la lesión de Víctor Dávila e inesperada baja de Isaías Violante🤕💥



Todos los detalles: https://t.co/SOlzLd4pv8 pic.twitter.com/WGwmGBViTE — TUDN USA (@TUDNUSA) March 5, 2026

Henry Martín en duda

Las malas noticias no dejan al América, pues junto con las bajas de Dávila y Violante, se les puede agregar la duda de la presencia del capitán Henry Martín, que al parecer se resintió de la lesión muscular que no lo ha dejado tranquilo desde su regreso a la actividad en el actual torneo.

Henry Martín no anota gol desde hace más de seis meses y eso ha complicado las cosas en el ataque americanista, que se encuentra en una auténtica crisis de efectividad, complicando el panorama para José “Pantera”Zúñiga, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, que reapareció el miércoles pasado con un gol en la derrota contra FC Juárez.

América 🦅



Terrible lesión de Víctor Dávila.



Por la mecánica de su pierna derecha, luce como una grave lesión de ligamentos en la rodilla derecha.



A esperar los estudios y el parte médico oficial del club.@futpicante pic.twitter.com/n8lmuEzvHb — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 5, 2026

La crisis salta por sí sola con un noveno lugar en la tabla de posiciones con 11 unidades, 3 victorias, 4 derrotas y 2 empates, con apenas nueve goles anotados y recibidos, la misma cantidad que los obliga a ir con todo por la victoria con el Querétaro el próximo sábado y por si fuera poco, con apenas 543 minutos acumulados en la regla de novatos.

Seguir leyendo:

– América en terapia intensiva al caer con FC Juárez 1-2. ¿Peligra André Jardine?

– Tigres se despojó de siete años de dominio americanista con goleada 1-4

– Álvaro Morales pide la salida de André Jardine del América





