América en terapia intensiva al caer con FC Juárez 1-2. ¿Peligra André Jardine?

De nada le sirvió al América que Alejandro Zendejas, uno de los estelares de las Águilas haya anotado gol en su reaparición, pues a la hora de la verdad afloraron todos los males del equipo dirigido por André Jardine para perder con FC Juárez 1-2 y poner su panorama en el torneo en terapia intensiva.

Una derrota sorpresiva y que golpea en la confianza del proceso del técnico André Jardine, cuya continuidad ha empezado a ponerse en duda por el bajo rendimiento que están mostrando en el actual torneo Clausura 2026 y que los tiene actualmente fuera de la zona de liguilla.

¡GOOOOL DE JUÁREZ! ¡LE ESTÁN GANANDO AL AMÉRICA!

Castilho aprovecha el rebote y mueve las redes de Malagón 🐎🔥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/2Y7U0KHo95 — TUDN USA (@TUDNUSA) March 5, 2026

FC Juárez fue el guapo que se encargó de jugarle de tú a tú y con inteligencia a un América que sigue mostrando grandes lagunas y fallas infantiles, sobre todo en su defensa, donde ni los cambios que realizaron con la aparición de Aarón Mejía y Ramón Juárez en lugar de Cristian Borja e Israerl Reyes contribuyeron a mejorar el rendimiento americanista.

América demostró que está muy lejos de ese plantel que logró el tricampeonato y que era capaz de sobreponerse a un inicio lento, pues ya había sucedido en otros campeonatos, pero poco a poco iban mejorando en su rendimiento.

¡Zendejas rompió las redes! Zurdazo a ras de césped para poner el empate 🦅#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/Lf4RH09tY1 — TUDN USA (@TUDNUSA) March 5, 2026

Ahora da la impresión de que el mal es mucho más grave, pues ni la presencia de Alejandro Zendejas ayudó a conseguir un mejor resultado, no obstante lograr el gol del empate al minuto 69, después de que los fronterizos mantuvieron la ventaja por casi 63 minutos después del gol de Jairo Torres al minuto 6.

¡Pasó cerca ese balón! Veiga la intentó, pero su remate pasó por un costado 😱#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/UIJhgbelFV — TUDN USA (@TUDNUSA) March 5, 2026

Lo grave del asunto es que América, después del empate, al intentar ir por la victoria echando mano del uruguayo Brian Rodríguez, jugó una carta desesperada, echando toda la carne al asador en busca de la victoria, y fue ahí donde el cuadro visitante los venadeó.

Primero, cuando Luca Martínez Dupuy dejó escapar dos opciones claras de gol en mano a mano contra el portero Luis Malagón, pero en la tercera opción el brasileño Guilherme Castilho logró vencer la portería americanista en el minuto 90+3 para matar definitivamente en este juego las aspiraciones de las Águilas sumando la cuarta derrota del campeonato.

¡El poste salvó al América del segundo gol! Iba a hacer un golazo de Juárez 😨#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/bWP8knAgx8 — TUDN USA (@TUDNUSA) March 5, 2026

Lo más grave en el América es que parece que ahora se equivocaron en los refuerzos, pues los brasileños Rodrigo Dourado, Rapahel Veiga y Vinicius Lima no han dado el ancho y para colmo, el chileno Víctor Dávila salió lesionado, agravando el panorama americanista, que también tiene fuera de circulación al capitán Henry Martín.

Seguir leyendo:

-André Jardine perderá a su brazo derecho en el América

– Tigres se despojó de siete años de dominio americanista con goleada 1-4

– Álvaro Morales pide la salida de André Jardine del América





