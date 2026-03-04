André Jardine perderá a su brazo derecho en el América

André Jardine, director técnico del América, tendrá que lidiar con otro problema en el actual torneo Clausura 2026, después de confirmarse que el técnico Paulo Victor dejará de colaborar con él en el cuadro americanista al aceptar el cargo de responsable de la selección Sub 20 de Brasil.

Paulo Víctor, quien se unió a las Águilas a partir del torneo Apertura 2023, fue una parte importante en el cuerpo técnico de Jardine al colaborar en la conquista del tricampeonato de las Águilas y ayudar a que el cuadro americanista mantuviera un nivel de alta jerarquía en los últimos tres años en el fútbol de México.

Paulo Victor é novo técnico da seleção brasileira Sub-20 e Sub-23 ➡️ https://t.co/ugDLz0s3z5



📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/zJEZcQrw3x — ge (@geglobo) March 4, 2026

Después de que hace algunas semanas surgió la versión sobre un ofrecimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol, este miércoles quedó confirmada la noticia de que Paulo Víctor Fernández no podrá seguir formando parte de sus líneas, recibiendo los mejores deseos de todo el personal americanista con quienes colaboró en tres campeonatos.

Lo único bueno de esta noticia es que el asistente clave del técnico brasileño es que podrá culminar el torneo colaborando con el América y tomará su cargo al finalizar la actual temporada en la Liga MX, con lo cual André Jardine podrá mantener a su grupo de colaboradores unido hasta que culmine su labor en la actual campaña o le den las gracias por no cumplir los objetivos trazados por la directiva.

Paulo Víctor solo distraerá su atención en la próxima fecha FIFA del 28 al 31 de marzo cuando dirija a la selección Sub-20 de Brasil y posteriormente, hasta después del Mundial, tomará el control total de la selección de esta categoría en el proceso del Sudamericano de esta categoría, el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

América 🦅



BREAKING



Como adelantamos el 28 ene, Paulo Victor es el nuevo DT de la selección de Brasil hacia los Juegos Olímpicos 2028.



El acuerdo entre América y la CBF es que Paulo Victor sigue vinculado con las Águilas hasta el final del CLA 26.https://t.co/CauP69wffg https://t.co/g2AFWru28F — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 4, 2026

Paulo Victor, con apenas 38 años de edad, llegó al fútbol de México como auxiliar técnico de André Jardine en 2023, ayudando a lograr el tricampeonato de las Águilas en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, junto con la Campeones Cup y el Campeón de Campeones.

Su nueva función

Paulo Víctor en su nueva encomienda tendrá como asistente a Lucas Andrade, que dirigió a la Sub-20 del Palmeiras, logrando en esta categoría el Brasileirao en 2024 y 2025, además de ser parte del equipo campeón del Sudamericano Sub-20 en 2023 y terminará su labor en el torneo de la Copa Libertadores Sub-20 programada del 7 al 22 de marzo en Ecuador antes de unirse al grupo de colaboradores de Paulo Víctor.

La intención de la CBF con la designación de ambos técnicos es buscar una tercera medalla olímpica después de que en Tokio 2020, Paulo Víctor formó parte del grupo de trabajo de André Jardine que consiguió el bicampeonato olímpico en Tokio 2020.

Paulo Victor inició su carrera en 2013 en las fuerzas básicas del Novorizontino y en 2015 se incorporó al Palmeiras Sub-15. En 2017 asumió la Selección Sub-15 y conquistó el Sudamericano en 2019. Posteriormente, dirigió la Sub-17 antes de integrarse al proyecto olímpico que logró la medalla de oro en Tokio.

¡COMPLETAMENTE OFICIAL! 🚨🦅



André Jardine ha perdido a su hombre de confianza en el banquillo 'azulcrema', pues Paulo Víctor ya fue anunciado como nuevo DT de la Selección de Brasil Sub 20



¡Sensible baja para el América!



Más detalles acá: https://t.co/Uac2deUtKD pic.twitter.com/sNjljY1HO9 — MedioTiempo (@mediotiempo) March 4, 2026

En 2021 tomó la Sub-20 del Palmeiras, donde obtuvo el Paulista Sub-20, la Copinha en 2022 y 2023, así como el Brasileirão y la Copa de Brasil Sub-20 en 2022. En ese proceso participó en la formación de futbolistas como Estêvão y Endrick, quienes después dieron el salto al primer nivel.

Seguir leyendo: