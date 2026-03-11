América sumó costosa y sufrida victoria 0-1 sobre Philadelphia Union en la Concachampions

El América venció con mucho trabajo al Philadelphia Union en el duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions 0-1, pero la victoria pasó a segundo término después de que el portero Luis Ángel Malagón sufrió una aparente grave lesión al romperse el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

Malagón sufrió la aparatosa y dolorosa lesión casi al final del primer tiempo cuando intentaba despejar un balón y la parte posterior del pie derecho se le quedó sin fuerza, provocando que la pierna quedara debilitada para tirarse al césped y esperar las asistencias para retirarlo del terreno de juego visiblemente afectado.

Philadelphia 🆚 Club América



📹 Match Highlights pic.twitter.com/Joo9ouRpmC — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

El guardameta americanista vuelve a lesionarse en un momento previo de un evento de alta magnitud como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y después en la Copa América 2024, en donde sendas lesiones lo alejaron de estas competencias como ahora sucederá con el Mundial 2026.

La anotación de las Águilas fue producto del mediocampista Raphael Veiga, quien poco a poco se va adaptando a su nuevo equipo y empieza a mostrar ciertos chispazos de su capacidad futbolística, como la puso al servicio del cuadro americanista con un disparo de media vuelta a los 19 minutos.

Un gol tan valioso que, en el criterio de desempate, le daría el pase a la siguiente fase y que sin duda le permitirá manejar este encuentro, sobre todo con una afición que esperaba un poco de mayor impacto en el terreno de juego.

En la primera mitad, el América debió resolver el encuentro cuando el adversario le dio todas las facilidades en el terreno de juego, pero el cuadro americanista no supo aprovechar esas facilidades; pero al final de cuentas, el gol le da la ventaja para la próxima semana en el estadio de la Ciudad de los Deportes y así poder conseguir su boleto para poder encontrarse con el Inter Miami.

¡Raphael Veiga marca el primero para Las Águilas! 🦅 pic.twitter.com/Pg8rk3FWhr — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 10, 2026

Dentro del partido, la problemática del América se dio en los últimos minutos cuando tuvo que terminar pidiendo la hora por el gran asedio que mostraron los estadounidenses cuando se animaron a ir al frente a inquietar el arco de Rodolfo Cota y la jugada de mayor peligro fue en un error cometido por Seba Cáceres en la salida que casi le cuesta el empate.

Inclusive hubo momentos en que el cuadro local estuvo tan cerca de gol que sus aficionados en dos ocasiones festejaron una anotación, pero al final todo fue un espejismo y las Águilas salieron con el vuelo desplegado de una de las canchas más complicadas de la Major League Soccer (MLS).

Todos los ojos en Lucas Ocampos 👀



El Jugador a Seguir de Monterrey 👈 pic.twitter.com/we6HaBHtbM — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

América deberá cambiar el mapa de su proyecto para planificar el partido de la fecha 11 contra el Mazatlán en un duelo donde se da por descontada la victoria americanista para seguir recuperándose en el campeonato Clausura 2026.

Seguir leyendo:

– Luis Malagón en riesgo de perderse el Mundial por una posible ruptura del tendón de Aquiles

– Santiago Baños descarta crisis en el América y confirma su continuidad en las Águilas.

– América agudiza su sequía ofensiva al quedarse sin Víctor Dávila e Isaías Violante





