Luis Malagón en riesgo de perderse el Mundial por una posible ruptura del tendón de Aquiles

A 93 días para el Mundial 2026, la selección de México estaría a punto de perderse la participación del portero Luis Malagón debido a la posible ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en una jugada del duelo de ida de octavos de final de la Concachampions contra el Philadelphia Union.

Malagón se une a una larga lista de jugadores que han visto comprometida su presencia en la justa mundialista, donde México enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en el duelo inaugural en el Estadio Azteca (Banorte), contra Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara y el 24 de junio a un rival por definir de la repesca europea en el Estadio Azteca.

Malagón se queda en el césped tras una jugada y enciende las alarmas en las Águilas. La imagen genera mucha inquietud.#ChampionsCup pic.twitter.com/s2QhyQelkN — TUDN USA (@TUDNUSA) March 10, 2026

Pero en este caso, el guardameta americanista, que fue fundamental para la conquista del tricampeonato histórico del América y que disputaba la titularidad de la portería mexicana con Raúl Rangel de Chivas, quien en los últimos juegos había tomado la alternativa en el marco nacional de confirmarse la gravedad de la lesión, se perdería la justa universal de la FIFA

La lesión

La aparente grave lesión que tiene con un pie fuera del Mundial a Malagón se produjo cuando el portero recibió un balón cerca del final de la primera parte y cuando trataba de despejar, se le atoró el pie, provocándole un gran dolor, al grado que se tiró al césped para sujetarse el tobillo izquierdo.

En espera del reporte oficial que confirme el grado de la lesión de Malagón, en estos momentos se asegura que el jugador se rompió el tendón de Aquiles, con lo cual su destino para el Mundial habría quedado sentenciado y fuera de toda posibilidad.



El guardameta salió en medio de lágrimas apoyado por sus compañeros, anticipándose a los resultados médicos que determinen la gravedad de la lesión después de que fue sacado en camilla del campo de juego, a donde se acercó el portero de relevo Rodolfo Cota para darle ánimos en estos momentos tan complicados.

