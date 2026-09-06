Ohtani, nuevamente baja para los Dodgers por tercer juego consecutivo

Shohei Ohtani volvió a quedar fuera de la alineación de Los Angeles Dodgers y ya son tres partidos consecutivos sin aparecer como titular, una situación inédita para el jugador desde que llegó al equipo para la temporada 2024. El japonés atraviesa molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho, además de un problema en el cuello que también ha afectado su estado físico.

El manager Dave Roberts señaló que existe cierto progreso. Ohtani tenía previsto realizar prácticas de bateo en las jaulas interiores antes del encuentro del sábado, después de no haber tomado turnos el jueves ni el viernes.

La situación, sin embargo, mantiene a los Dodgers ante una decisión importante. El equipo analiza colocar al jugador en la lista de lesionados, aunque todavía no existe una determinación. Si la decisión se toma el domingo, Los Angeles podrá retroceder la fecha del movimiento como máximo tres días, justo hasta el partido del jueves ante St. Louis en el que Ohtani comenzó su ausencia.

Para un jugador con la condición de dos vías de Ohtani, ingresar a la lista de lesionados supondría permanecer allí al menos 15 días. Roberts reconoció que esa duración mínima representa un factor que el equipo está tomando en cuenta.

“Eso sería más un elemento disuasorio”, dijo Roberts al referirse a una posible inclusión en la lista de lesionados.

"He's (Ohtani) gonna hit today in the cage. Once he hits, and how he comes out of it will be telling for tomorrow. Obviously leaving his availability open for today. Tomorrow is more of a conversation if I hear he comes out of it fine."



Dave Roberts addresses the media ahead of? pic.twitter.com/y04tottlzR — SportsNet LA (@SportsNetLA) September 6, 2026

El descanso llega en medio de una caída ofensiva

La preocupación de los Dodgers no se limita a la ausencia de Ohtani. El japonés también ha atravesado un periodo complicado con el bate, especialmente durante las últimas semanas.

En sus 13 partidos más recientes, registra apenas siete hits en 51 turnos, para un promedio de .137, además de un cuadrangular. El miércoles ante los Cardinals sufrió cuatro ponches, su cifra más alta de la temporada, y terminó el encuentro de 0-4. Después de ese partido, Roberts reveló que Ohtani también había sentido molestias en el cuello.

Desde que retomó su programa de lanzamientos el 8 de agosto, Ohtani batea para .204, producto de 19 imparables en 93 turnos, con un OPS de .704 y 32 ponches.

El jugador tampoco ha hablado con los medios desde el 17 de agosto, cuando estuvo en Colorado, pese a que ha recibido varias solicitudes para hacerlo desde entonces.

Roberts, en cambio, aseguró haber observado cambios en el comportamiento del japonés durante los últimos días. Para el manager, la manera en que Ohtani se muestra puede servir como una señal de su estado físico.

“Creo que ha mejorado mucho, dado su estado de ánimo en los últimos dos días”, explicó Roberts. “Lo que he aprendido sobre Shohei es que cuando no se siente bien, físicamente, se vuelve más cortante y simplemente no tiene la misma personalidad, lo cual tiene sentido. Y creo que en los últimos dos días se ha mostrado mucho más relajado y tranquilo”.

La idea del equipo es aprovechar estos días para que Ohtani se recupere físicamente. Roberts también considera que el descanso puede representar una pausa mental para el jugador.

Ohtani ha lidiado desde junio con diferentes molestias. El problema en la rodilla izquierda ha sido una de las principales razones por las que no ha vuelto a lanzar desde su última aparición como pitcher el 2 de julio. La molestia en el bíceps derecho también terminó interfiriendo con su preparación para regresar al montículo.

Pese a todo, sus números globales de la temporada siguen incluyendo un OPS de .906, 30 jonrones y una efectividad de 1.79 en 14 aperturas como pitcher.

La posibilidad de colocarlo en la lista de lesionados aumenta con cada partido que se pierde, pero los Dodgers todavía valoran esperar una recuperación rápida. Si Ohtani permanece fuera sin ser incluido en la lista, el equipo tendrá un jugador de posición menos disponible hasta que pueda volver.

“Hay una posibilidad… de que simplemente tengamos que aceptar la idea de que, ya sean seis, siete u ocho días, es mejor que 15 días si está evolucionando en la dirección correcta”, señaló Roberts.

Si las molestias no mejoran, el propio manager reconoció que la lista de lesionados tendrá que estar sobre la mesa.

Tommy flips the script! pic.twitter.com/9CoTzWEf4A — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 6, 2026

Mientras tanto, los Dodgers se quedaron con la victoria del sábado sobre los Washington Nationals.

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