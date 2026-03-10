Enrique Borja ve con preocupación el nivel de México antes del Mundial

La selección mexicana tendrá una gran presión a su espalda en el Mundial de 2026. El Tri viene de quedar eliminado en los octavos de final de un Mundial en ocho de las últimas nueve ediciones. En la edición de Qatar 2022, México se marcó en primera ronda. Enrique Borja cree que la selección mexicana puede hacer un buen papel en la Copa del Mundo, pero necesitan mejorar su nivel.

Enrique Borja, gran goleador de las Águilas del América y de la selección mexicana, considera que la selección mexicana debe centrarse en elevar su nivel para la Copa del Mundo. En unas declaraciones en la Feria del Libro en la Alcaldía de Coyoacán, Borja aseguró que México tiene plantel para competir.

“Los jugadores tienen que elevar su nivel muchísimo más. Si me dijeran que este es el nivel habitual pues yo diría que la selección mexicana no puede competir en el Mundial. Pero sé que por la calidad y experiencia que han demostrado que claro que podemos competir“, dijo el exdelantero de la selección de México.

Borja fue dos veces mundialista y sabe lo que representa jugar este tipo de torneos. El exdelantero mexicano motivó a los jugadores de El Tri a que dejaran a un lado los problemas y los obstáculos y se dejaran guiar por la motivación del público que los apoyará en los estadios.

“Vamos a competir con una serie de cosas a nuestro favor y hay que aprovecharlas. No puedes pensar en todos los problemas, tienes que pensar en qué vas a hacer con los minutos que tengas, no en cuántos minutos vas a jugar. Vas a sentir a tu público y rómpete la madre, así se ha hecho y se tendrá que hacer siempre“, agregó.

México en el Mundial de 2026

La selección mexicana quedó emparejada en el Grupo A del Mundial de 2026. El conjunto azteca se enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, se medirá a Corea del Sur el 18 de junio y una semana más tarde enfrentará a un rival europeo que aún está por definir (Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia del Norte).

