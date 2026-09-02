América hace oficial la llegada de Carlos Álvarez, que llega como refuerzo desde España

El América anunció este miércoles la contratación del español Carlos Álvarez, mediocampista de 23 años que llega procedente del Levante UD para reforzar el equipo dirigido por Guillermo Almada.

“Bienvenido al más grande de México, Carlos Álvarez“, publicó el conjunto azulcrema en sus redes sociales junto a una fotografía del futbolista nacido en Sanlúcar portando la camiseta de las Águilas.

El español se suma a un medio campo del América en el que también aparecen el colombiano Óscar Perea y el brasileño Ícaro Conceicao, en busca de fortalecer la competencia interna del plantel.

Guillermo Almada ya esperaba al mediocampista español

La llegada de Álvarez no tomó por sorpresa al cuerpo técnico. Un día antes, Guillermo Almada había adelantado que el futbolista estaba por incorporarse al América y destacó que ya conocía sus cualidades desde su paso por el fútbol español.

“Estamos intentando completar la plantilla para que la competencia interna sea más fuerte. Carlos es un futbolista con muy buenas condiciones, que lo conocemos de nuestro pasaje por el fútbol español”, afirmó el estratega.

El nuevo refuerzo azulcrema destaca principalmente por su capacidad para distribuir el balón, generar juego ofensivo y superar rivales con su habilidad individual. Además, cuenta con un disparo de media distancia que puede convertirse en otra alternativa para el ataque del América.

Carlos Álvarez, pieza importante en el ascenso del Levante

Álvarez llega a México después de convertirse en un futbolista importante para el Levante, equipo con el que consiguió el ascenso a la primera división española.

Durante su paso por el conjunto azulgrana disputó 101 partidos entre Primera y Segunda División y consiguió 13 goles, cifras que reflejan el protagonismo que alcanzó en el equipo.

Su trayectoria profesional comenzó en 2019 con el Sevilla Atlético, antes de dar el salto al primer equipo del Sevilla. En 2023 tuvo participación con el conjunto sevillano en la máxima categoría del fútbol español y posteriormente firmó con el Levante.

? El #LevanteUD acuerda con el @ClubAmerica el traspaso de Carlos Álvarez.



¡Gracias por todo, Carlos!



? Enlace a la noticia: https://t.co/ahgtxRQt6L pic.twitter.com/boDMIMlY5I — Levante UD (@LevanteUD) September 2, 2026

El nuevo refuerzo del América tiene experiencia con selecciones juveniles

Antes de dar el salto al fútbol mexicano, Carlos Álvarez también tuvo participación con las selecciones juveniles de España, llegando hasta la categoría sub-21.

Ahora afrontará uno de los retos más importantes de su carrera con el América, donde buscará ganarse un lugar en el equipo de Guillermo Almada y aportar su capacidad para generar juego desde el mediocampo.

América llega líder del Apertura y va por la Leagues Cup

El fichaje de Álvarez se produce mientras el América atraviesa un momento importante de la temporada. Este miércoles, las Águilas se medirán con Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer.

En el Apertura, el equipo dirigido por Almada marcha como líder de la competencia con 16 puntos en seis jornadas, por lo que la incorporación del mediocampista español llega en medio de una campaña en la que el conjunto azulcrema busca mantenerse como protagonista.

Seguir leyendo:

· Terminó la novela: Sebastián Cáceres se va de América y jugará para el Celta hasta el 2030

· Armando González se estrena con gol en Europa y también da una asistencia con el Olympiacos

· América elimina al Columbus Crew y la Leagues Cup cambia las hamburguesas por el chile y la tortilla