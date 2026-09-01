Terminó la novela: Sebastián Cáceres se va de América y jugará para el Celta hasta el 2030

Sebastián Cáceres ya tiene nuevo equipo. El defensa uruguayo deja al Club América después de seis temporadas y media para comenzar su primera aventura en el futbol europeo con el Celta de Vigo.

El conjunto español confirmó el acuerdo para el traspaso del zaguero de 27 años, quien se incorporará al equipo dirigido por Claudio Giráldez hasta junio de 2030.

La transferencia representa un paso importante en la carrera de Cáceres, quien se convirtió en uno de los defensas más utilizados por el América durante los últimos años y ahora tendrá la oportunidad de competir en LaLiga.

??????? ? Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres ??? pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

Sebastián Cáceres deja al América después de seis temporadas y media

Cáceres llegó al América en enero de 2020 procedente del Liverpool de Montevideo. Durante su paso por el futbol mexicano, el central consiguió consolidarse como una pieza importante de la defensa azulcrema.

El uruguayo disputó más de 200 partidos oficiales con el conjunto de Coapa y formó parte de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club.

Con el América, Cáceres conquistó tres títulos de Liga MX de manera consecutiva, además de un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Su salida se produce después de más de seis años en los que el defensor pasó de ser una apuesta proveniente del futbol uruguayo a convertirse en uno de los zagueros con mayor experiencia dentro del plantel azulcrema.

Ahora, el siguiente capítulo de su carrera estará en España.

Celta de Vigo apuesta por la experiencia de Cáceres

El Celta de Vigo destacó las cualidades que llevaron al club a cerrar la contratación del defensor uruguayo.

“En México se asentó como uno de los defensas más fiables del campeonato gracias a su anticipación, su capacidad para defender espacios amplios y su salida limpia de balón”, precisó el Celta.

El conjunto gallego considera que esas características pueden ayudar a solucionar algunos de los problemas que ha mostrado su defensa durante el comienzo de la temporada.

El propio club resaltó también el recorrido de Cáceres y su experiencia en partidos de máxima exigencia.

“A sus 27 años, Cáceres llega en plena madurez competitiva y con el rodaje de quien lleva años peleando por títulos, un perfil que aportará solidez y experiencia a la zaga de Claudio Giráldez en una temporada exigente, con el equipo compitiendo en tres torneos”, destaca el club gallego en su comunicado de prensa.

El central uruguayo tendrá ahora el reto de adaptarse rápidamente al futbol español y competir por un lugar en la defensa del Celta.

¿Cuánto pagará el Celta por Sebastián Cáceres?

El Celta de Vigo no reveló oficialmente el monto del traspaso acordado con el América.

Sin embargo, de acuerdo con información publicada por medios españoles, la operación podría ubicarse entre $4.6 millones y $5.7 millones de dólares, aproximadamente.

La cifra convierte la transferencia en una operación relevante para el conjunto español, que encontró en Cáceres a un defensor con experiencia internacional y varios años de competencia al más alto nivel en México.

El acuerdo contempla que el jugador permanezca vinculado con el Celta hasta junio de 2030.

Sebastián Cáceres también es internacional con Uruguay

El nuevo jugador del Celta no llega a Europa solamente con la experiencia acumulada en el América.

Cáceres es internacional absoluto con Uruguay desde 2022 y ha formado parte de importantes torneos con la selección sudamericana.

El defensor disputó la Copa América 2024 y también fue considerado por Uruguay para el Mundial de 2026, sumando experiencia en escenarios internacionales antes de dar el salto al futbol europeo.

Su formación comenzó en el Liverpool de Montevideo, club con el que debutó como profesional en 2017. Tres años después, en enero de 2020, dio el paso al futbol mexicano para incorporarse al América.

Cáceres es el sexto refuerzo del Celta

La llegada del uruguayo se suma a una importante renovación del plantel del Celta para esta temporada.

Cáceres se convirtió en el sexto refuerzo veraniego del conjunto de Vigo, después de Aleix Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye, Couhaib Driouech y Altay Bayındır.

El defensor llega, además, en un momento en el que el equipo necesita encontrar mayor estabilidad en su zona defensiva, luego de mostrar algunas dudas durante las primeras jornadas de LaLiga.

Para Cáceres, el reto será demostrar que su experiencia acumulada en el América y con Uruguay puede trasladarse rápidamente al futbol español.

Después de más de seis años en México, el central finalmente da el salto que buscaba: Sebastián Cáceres deja al América para comenzar su carrera en Europa, con un contrato que lo vinculará al club gallego hasta 2030.

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