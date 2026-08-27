América elimina al Columbus Crew y la Leagues Cup cambia las hamburguesas por el chile y la tortilla

De no ser por los lances providenciales de Rodolfo Cota, el América habría tenido que sudar lágrimas de sangre para avanzar a las semifinales de la Leagues Cup 2026. Al final, la actuación del veterano guardameta preservó con uñas y dientes el botín de 2-0 a favor de las Águilas, rompiendo las ilusiones de un Columbus Crew que vendió cara la derrota en su propio patio.

De esta forma, la victoria del conjunto azulcrema asegura de manera matemática que las finales de la presente edición de la Leagues Cup estarán llenas de salsa, chile y tortillas. El fútbol de la Liga MX recupera el terreno perdido en el certamen, dejando a un lado los hot dogs y las hamburguesas que se habían impuesto en el torneo pasado, cuando los Seattle Sounders se coronaron de forma categórica en suelo estadounidense.

¡Golazo de las Águilas! ?



Raphael Veiga remata desde el borde del área y anota el primero para adelantar a @ClubAmerica ?



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Con este resultado, la victoria americanista le inyecta todo el sabor mexicano a las semifinales, donde las Águilas chocarán ante Monterrey en busca del boleto a la gran final. En la otra llave, León hará lo propio contra el Toluca. Esta hegemonía es una demostración clara de que, cuando los equipos de la Liga MX le ponen seriedad al evento, están listos para facturar el título.

Para no ir más lejos, Cota se puso la capa de superhéroe en la segunda mitad. El momento cumbre de su noche de ensueño llegó con un penalty detenido con maestría al español Brais Méndez, acción que prácticamente sentenció el juego a favor de la causa americanista.

Por si fuera poco, el arquero mexicano reforzó su extraordinaria velada con un paradón a boca de jarro ante un remate con etiqueta de gol del venezolano Josef Martínez, impidiendo de forma milagrosa que el esférico ingresara a su portería.

Así fue el segundo de las Águilas ?



El ‘Rayito’ Brian Rodríguez apareció con un golazo para aumentar la ventaja de @ClubAmerica ante @ColumbusCrew en los cuartos de final de #LeaguesCup2026 ????



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La impecable actuación de Cota, sumada al golazo de antología del brasileño Raphael Veiga apenas a los 11 minutos de juego, y complementada por la anotación del uruguayo Brian Rodríguez en el minuto 45+6 en el agregado de la primera mitad, consolidaron el pase a la antesala de la gran final para el equipo ahora dirigido por el uruguayo Guillermo Almada.

Más allá de asegurar el dominio mexicano en el torneo, este triunfo valida el golpe sobre la mesa dado por el cuerpo técnico azulcrema. En el nido de Coapa se juega bajo una nueva ley dictada por Almada: el futbolista que no muerda la cancha y sacrifique el físico, se va a la banca. Hasta ahora, las figuras han entendido el mensaje y corren como guerreros.

¡Rodolfo Cota dice “No, señor”! ?



El guardameta de @ClubAmerica ataja el penalti para mantener a las Águilas arriba en el marcador ?



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Con esto se asegura que el nuevo monarca de la edición 2026 será un equipo de la Liga MX, rompiendo con la hegemonía impuesta en el torneo anterior por Seattle Sounders, quienes se habían alzado con el cetro en aquella polémica y belicosa final contra el Inter Miami, recordada por el conato de bronca entre Luis Suárez y el juvenil Obed Vargas.

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